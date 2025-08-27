أمريكا شريكة فى الجريمة، حماس ترحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن حول غزة وتهاجم واشنطن

رحبت حركة حماس بالبيان الصادر، عن أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة بشأن غزة، ودعت لخطوات عملية لردع الاحتلال.

حماس ترحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن

وقالت حماس، إن بيان أعضاء مجلس الأمن ما عدا الولايات المتحدة سلط الضوء على الوضع الكارثي الذي صنعه الاحتلال في غزة.

وتابعت الحركة، بيان أعضاء مجلس الأمن ما عدا الولايات المتحدة يظهر إجماعا واسعا على إدانة الإبادة وحرب التجويع في غزة.

ولفتت حركة حماس، إلى استمرار موقف واشنطن المانع لصدور قرارات ضد إسرائيل يجعلها شريكة في الجريمة ومسؤولة عن المجاعة والمجازر.

بيان أعضاء مجلس الأمن الدولى حول غزة

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 عدا الولايات المتحدة إلى إنهاء المجاعة في قطاع غزة فورا، وطالبوا إسرائيل بالتراجع عن قرارها توسيع عملياتها العسكرية ووقف إطلاق النار.

وأعرب الأعضاء، في بيان مشترك بعد اجتماع للمجلس، اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في الشرق الأوسط عن القلق العميق من المجاعة التي أعلنت الأمم المتحدة رسميا انتشارها في محافظة غزة.

وأكد البيان، أن "استخدام التجويع سلاحا للحرب محظور بموجب القانون الدولي"، وحذّر من أن نحو 41 ألف طفل معرضون لخطر الموت جراء سوء التغذية.

كما دعا بيان مجلس الأمن إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار"، وكذلك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

في المقابل، أيدت الولايات المتحدة أفعال إسرائيل، وقالت الممثلة الأميركية خلال الجلسة إن بلادها ترفض ما سمتها "كذبة سياسة التجويع" في غزة، واستنكرت تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" المدعوم من الأمم المتحدة، قائلة إن هذه الجهة "أخفقت في الاختبار".

لكنها ذكرت مع ذلك أن "الجوع مشكلة حقيقية في غزة وأن هناك احتياجات إنسانية كبيرة".

وكان "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" قد أعلن في تقريره يوم الجمعة الماضي رسميا انتشار المجاعة في محافظة غزة، مبينا أنها تؤثر حاليا على أكثر من نصف مليون إنسان وأنها قد تمتد إلى دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.

