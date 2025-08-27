إعلام عبري: نتنياهو يطالب رئيس الأركان بتسريع الاستعدادات لاحتلال غزة

قالت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير اجتماعا وصف بالمشحون قبل انعقاد المجلس الأمني المصغر أمس.

وأضافت القناة 12 العبرية: "نتنياهو طالب زامير خلال الاجتماع بالتوقف عن نشر أخبار ضده ورئيس الأركان تمسك بموقفه، وقال له إن القيادة قررت صفقة كاملة وأن تصريحه عن صفقة جزئية لا يظهر وحدة أمام حركة حماس".

وتابعت القناة 12 العبرية: "نتنياهو طلب من رئيس الأركان تسريع الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة وفق الجدول الزمني، وزامير قال لنتنياهو إن السيطرة على مدينة غزة ستنفذ بشكل مهني ويجب ترك الجيش يعمل وفق آلياته".

القضاء النهائي على حماس

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء: "نحن نغير وجه الشرق الأوسط ولا أعتقد أن الحرب استغرقت وقتا أطول مما يجب"، وذلك على حد زعمه.

وادعى نتنياهو: "نقترب من المرحلة الأخيرة للحرب وهي القضاء النهائي على حماس.. هدفنا الآن تحرير غزة من حماس وليس تفريغها من سكانها كما يروج البعض".

لا أحد يستطيع إجبار ترامب على فعل شيء لا يريده

وتابع رئيس وزراء الاحتلال مزاعمه: "ممتنون للمساعدات العسكرية الأمريكية لكننا نتبادل مع واشنطن معلومات استخباراتية لا تقدر بثمن.. الحديث عن أن أمريكا تفعل ما تريده إسرائيل مجرد هراء فلا أحد يستطيع إجبار ترامب على فعل شيء لا يريده".

واستطرد نتنياهو: "هناك أفكار عدة بشأن غزة وسأوافق إذا أرادت الولايات المتحدة التدخل وإدارة القطاع.. يمكن أن يكون لغزة مستقبل مختلف وإذا أرادت أمريكا أن تستثمر فيها فسيكون أمر جيد".

