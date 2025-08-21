الخميس 21 أغسطس 2025
لأول مرة منذ 17 عامًا، واشنطن ترفض إدانة روسيا في مجلس الأمن الدولي بسبب جورجيا

مجلس الأمن
مجلس الأمن

لاحظت صحيفة كوميرسانت، أن الولايات المتحدة رفضت ولأول مرة منذ عام 2008 إدانة روسيا في مجلس الأمن الدولي بسبب أحداث أغسطس من ذلك العام في جورجيا.

ووفقا للصحيفة، رفضت الولايات المتحدة الانضمام إلى البيان المشترك لعدة أعضاء في مجلس الأمن الدولي حول "دعم وحدة أراضي جورجيا".

وتم التوقيع على الإعلان من قبل الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وهي بريطانيا وفرنسا وسلوفينيا والدنمارك واليونان.

وأشار البيان بوجود تشابه بين تواجد القوات الروسية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأكدت الدول الموقعة عليه دعمها "لسيادة جورجيا وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا".

ونقلت الصحيفة عن القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله: "يحاول الذين يعارضون هذه العملية، تحويل جورجيا إلى بيدق يخدم مصالحهم الجيوسياسية فقط".

في ليلة الثامن من أغسطس 2008، شنت القوات المسلحة الجورجية هجوما على أوسيتيا الجنوبية، فسارعت روسيا إلى الدفاع عن مواطني هذه الجمهورية، الذين كان الكثير منهم يحملون الجنسية الروسية آنذاك، وعن قوة حفظ السلام  الروسية العاملة في المنطقة منذ عام 1992.

ونتيجة للصراع العسكري الذي استمر خمسة أيام، قتل أكثر من ألف شخص، من بينهم 72 عسكريا من الجيش الروسي. وفي 26 أغسطس 2008، اعترفت روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

