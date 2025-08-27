الخميس 28 أغسطس 2025
51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة من غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إثر نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي 51 فلسطينيا بينهم 12 من طالبي المساعدات.

 

أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 76 شهيدا و298 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي  ارتفع إلى 62,895 شهيدا و158,927 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

استشهاد 982 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعلن استشهاد 982 فلسطينيا بالضفة الغربية على يد الاحتلال والمستوطنين منذ أكتوبر 2023.

وأوضح المكتب الأممي لحقوق الإنسان أن أكثر من 42 ألفا شردوا إثر هدم المنازل وهجمات المستوطنين منذ أكتوبر 2023.

وتابع: “أحداث العنف في قرية المغير مثال آخر على استمرار قمع الفلسطينيين، ويجب وقف جميع أعمال العنف بالضفة وضمان محاسبة نزيهة وحيادية”.

