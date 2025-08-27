الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

باستثناء الولايات المتحدة، بيان عاجل لأعضاء مجلس الأمن بشأن غزة

مجلس الأمن الدولي،
مجلس الأمن الدولي، فيتو

أعرب بيان لكل أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، عن القلق العميق من وجود مجاعة في قطاع غزة.

ودعا بيان لأعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع فورا عن قرارها توسيع عملياتها العسكرية في غزة.

واستطرد بيان أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة: يجب وقف المجاعة بغزة فورا واحترام القانون الدولي.. استخدام التجويع سلاح حرب محظور بموجب القانون الدولي.. نحو 41 ألف طفل معرضون لخطر الموت جراء سوء التغذية بغزة.

 

أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 76 شهيدا و298 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي  ارتفع إلى 62,895 شهيدا و158,927 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

استشهاد 982 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعلن استشهاد 982 فلسطينيا بالضفة الغربية على يد الاحتلال والمستوطنين منذ أكتوبر 2023.

وأوضح المكتب الأممي لحقوق الإنسان أن أكثر من 42 ألفا شردوا إثر هدم المنازل وهجمات المستوطنين منذ أكتوبر 2023.

وتابع: “أحداث العنف في قرية المغير مثال آخر على استمرار قمع الفلسطينيين، ويجب وقف جميع أعمال العنف بالضفة وضمان محاسبة نزيهة وحيادية”.

قطاع غزة غزة مجلس الأمن الدولي العدوان الإسرائيلي

