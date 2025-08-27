رويترز: إسرائيل تطلب من منظمة تصنيف الأمن الغذائي سحب تقريرها بشأن المجاعة بغزة

أفادت وكالة «رويترز»، بأن إسرائيل طلبت من منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي سحب تقريرها بشأن المجاعة في غزة.

في غضون ذلك، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المؤسسة العسكرية تضع في مقدمة أولوياتها إعادة المحتجزين لدى حركة حماس، مشددًا على أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في هزيمة الحركة وإنهاء قدراتها العسكرية والتنظيمية.

التركيز على مدينة غزة

وأوضح أن الجهد الرئيسي للقوات الإسرائيلية في الوقت الراهن ينصب على تعميق العملية العسكرية في قلب مدينة غزة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تُعد من أعقد مراحل الحرب نظرًا لطبيعة المعارك داخل المناطق المأهولة بالسكان والبنية التحتية المعقدة.

حملة متعددة الأبعاد لجيش الاحتلال

وأضاف رئيس الأركان أن الجيش يخوض ما وصفه بـ"الحملة متعددة الأبعاد"، حيث يجري العمل على جميع الجبهات العسكرية في آن واحد، مع استخدام الوسائل الجوية والبرية والبحرية والتقنيات الاستخباراتية.

ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس الأركان تحمل رسائل مزدوجة، أولًا لطمأنة الداخل الإسرائيلي بشأن قضية المحتجزين، وثانيًا للتأكيد أمام الأطراف الدولية على استمرار العمليات العسكرية رغم تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.



