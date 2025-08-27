الخميس 28 أغسطس 2025
خارج الحدود

اجتماع لترامب مع توني بلير وكوشنر بسبب غزة، ما القصة؟

ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، سيعرضان على دونالد ترامب، الأربعاء، خطة "اليوم التالي" بشأن غزة.

 

خطة ما بعد الحرب في قطاع غزة

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين، أن بلير وكوشنر سيعرضان على ترامب أفكارا لخطة ما بعد الحرب في قطاع غزة، فضلا عن بحث كيفية زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الذي يواجه مجاعة.

وقال أحد المسئولين الأمريكيين لـ"أكسيوس": "الأمر يتعلق بتوسيع خطة الغذاء، والكمية، وطريقة التوزيع، وعدد الأشخاص الذين يمكن خدمتهم".

وأضاف أن تعليمات ترامب كانت: "أصلحوا هذا الوضع".

ونقل الموقع عن مصادر، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف كان قد ناقش منذ عدة أشهر خطة ما بعد الحرب في غزة مع كوشنر وبلير، وقد التقى بلير ويتكوف في البيت الأبيض في يوليو، في اليوم نفسه الذي التقى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بترامب.

 

احتلال مدينة غزة

وكان نتنياهو قد وافق على خطة لهجوم جديد يستهدف احتلال مدينة غزة، في عملية بدأت بطيئة، لكن يتوقع أن تزداد وتيرتها خلال الأسبوعين المقبلين، مع مغادرة مزيد من المدنيين الفلسطينيين للمنطقة.

وقال مسؤول أمريكي: "في مستوى ما، يعتقد الرئيس أن نتنياهو سيفعل ما يريد فعله. إذن هلّا أسرعت، حتى نتمكن من الدخول والاعتناء بالناس؟"

وستشكل خطة "اليوم التالي" في غزة عنصرا أساسيا في أي مبادرة دبلوماسية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة أكثر من 62 ألف فلسطيني خلال عامين من القتال.

