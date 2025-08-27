ترامب: ما يحدث في غزة "مأساة" وخطة المساعدات قيد البحث

نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ أعضاء فريقه أنه لم يعد قادرًا على مشاهدة أحداث غزة بسبب ما وصفه بـ"المأساة الإنسانية"، في إشارة إلى حجم الدمار والخسائر البشرية الناتجة عن الحرب المستمرة.

خطة مساعدات إنسانية لسكان غزة

وبحسب المسئول، فإن النقاشات داخل الدوائر الأمريكية تتركز حاليًا حول خطة مساعدات جديدة لقطاع غزة، حيث تتضمن الخطة العمل على زيادة كميات الغذاء التي يتم إدخالها، مع وضع آليات أكثر تنظيمًا تتعلق بـطرق التوزيع وعدد المستفيدين من هذه المساعدات.

أبعاد سياسية وإنسانية

يرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعكس محاولة لإظهار موقف إنساني في ظل الانتقادات المتصاعدة للسياسات الأمريكية تجاه الحرب، فيما يشير الحديث عن خطة المساعدات إلى إدراك واشنطن لحجم الضغوط الدولية بضرورة التخفيف من الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف حرب غزة وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات، وسط تحذيرات من منظمات إغاثية بأن غزة تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.



