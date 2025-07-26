متى يدل ظهور الشعر الأبيض إلى الشيخوخة المبكرة؟

يعود لون الشعر الطبيعي إلى صبغة تسمى الميلانين، والتي تنتجها خلايا خاصة تسمى الخلايا الصباغية الموجودة في بصيلات الشعر، وكمية الميلانين وتركيبته تحدد لون الشعر، فالأمر أشبه بخلط الألوان، ومع التقدم في العمر، تتراجع قدرة هذه الخلايا على إنتاج الميلانين، إما بسبب تآكلها، أو تلفها، أو فقدانها للدعم اللازم من الجسم.

ويؤدي هذا الانخفاض في إنتاج الميلانين إلى تلاشي لون الشعر ليتحول إلى درجات الرمادي، بينما يشير الشعر الأبيض إلى توقف شبه كامل أو كلي لإنتاج الميلانين، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

تشير الأبحاث إلى أن معظم الناس يبدأون في ملاحظة الشعر الرمادي في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، مع وجود اختلافات فردية في التوقيت.

وعادةً ما يظهر الشعر الأبيض مبكرًا لدى الأشخاص ذوي البشرة البيضاء مقارنة بالأشخاص من أصول إسبانية، آسيوية، أو إفريقية.

عوامل قد تؤدي إلى الشيب المبكر

بالإضافة إلى التقدم في السن، توجد عدة عوامل أخرى قد تسهم في ظهور الشعر الرمادي في سن مبكرة:

التوتر: هناك أدلة تشير إلى أن التوتر الشديد يمكن أن يستنزف الخلايا المنتجة للميلانين في الشعر، مما يؤدي إلى الشيب المبكر. ويرتبط هذا التأثير بالنورإبينفرين، الذي يفرزه الجسم كجزء من استجابة "القتال أو الهروب" للمواقف العصيبة.

الوراثة: إذا كان والداك قد عانيا من الشيب المبكر، فمن المرجح أن تواجه نفس الظاهرة. وقد وجدت دراسة على أشخاص يعانون من الشيب المبكر أن حوالي 40% منهم لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة.

التدخين: يمكن أن يسهم تدخين السجائر في تسريع عملية الشيب المبكر. وقد ربط الباحثون بين التدخين والشيب المبكر، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التغيرات الكيميائية التي تلحق الضرر بالخلايا المنتجة للميلانين في الجسم.

نقص التغذية: أظهرت الدراسات أن المستويات المنخفضة من فيتامين B12 والحديد ترتبط بالشيب المبكر، حيث يلعب كلاهما دورًا حيويًّا في صحة الشعر.

أمراض المناعة الذاتية: بعض الحالات مثل الثعلبة والبهاق يمكن أن تؤدي إلى ظهور شعر رمادي أو أبيض، حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا المنتجة للميلانين.

هل يمكن استعادة لون الشعر الرمادي؟

بمجرد أن يتحول الشعر إلى اللون الرمادي بسبب توقف الخلايا عن إنتاج الميلانين، فمن غير المرجح أن يستعيد لونه الطبيعي تلقائيًا. وينطبق هذا بشكل خاص على التغيرات المرتبطة بالعمر؛ ففي هذه الحالات، لا توجد عادةً طريقة للعودة إلى الوراء.

ومع ذلك، إذا كان الشيب مرتبطًا بمشاكل يمكن التحكم فيها مثل التوتر، أو نقص التغذية، أو التدخين، فإن إدخال تغييرات على نمط الحياة لمعالجة هذه المشاكل قد يساعد في إبطاء عملية الشيب. ولكن حتى في هذه الحالات، تؤكد الدكتورة بيرجفيلد أنه لا ينبغي توقع عودة الشعر الرمادي إلى لونه السابق.

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