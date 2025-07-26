السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

متى يدل ظهور الشعر الأبيض إلى الشيخوخة المبكرة؟

الشعر الأبيض، فيتو
الشعر الأبيض، فيتو

يعود لون الشعر الطبيعي إلى صبغة تسمى الميلانين، والتي تنتجها خلايا خاصة تسمى الخلايا الصباغية الموجودة في بصيلات الشعر، وكمية الميلانين وتركيبته تحدد لون الشعر، فالأمر أشبه بخلط الألوان، ومع التقدم في العمر، تتراجع قدرة هذه الخلايا على إنتاج الميلانين، إما بسبب تآكلها، أو تلفها، أو فقدانها للدعم اللازم من الجسم. 

ويؤدي هذا الانخفاض في إنتاج الميلانين إلى تلاشي لون الشعر ليتحول إلى درجات الرمادي، بينما يشير الشعر الأبيض إلى توقف شبه كامل أو كلي لإنتاج الميلانين، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

تشير الأبحاث إلى أن معظم الناس يبدأون في ملاحظة الشعر الرمادي في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، مع وجود اختلافات فردية في التوقيت.

 وعادةً ما يظهر الشعر الأبيض مبكرًا لدى الأشخاص ذوي البشرة البيضاء مقارنة بالأشخاص من أصول إسبانية، آسيوية، أو إفريقية.

عوامل قد تؤدي إلى الشيب المبكر

بالإضافة إلى التقدم في السن، توجد عدة عوامل أخرى قد تسهم في ظهور الشعر الرمادي في سن مبكرة:

التوتر: هناك أدلة تشير إلى أن التوتر الشديد يمكن أن يستنزف الخلايا المنتجة للميلانين في الشعر، مما يؤدي إلى الشيب المبكر. ويرتبط هذا التأثير بالنورإبينفرين، الذي يفرزه الجسم كجزء من استجابة "القتال أو الهروب" للمواقف العصيبة.

الوراثة: إذا كان والداك قد عانيا من الشيب المبكر، فمن المرجح أن تواجه نفس الظاهرة. وقد وجدت دراسة على أشخاص يعانون من الشيب المبكر أن حوالي 40% منهم لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة.

التدخين: يمكن أن يسهم تدخين السجائر في تسريع عملية الشيب المبكر. وقد ربط الباحثون بين التدخين والشيب المبكر، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التغيرات الكيميائية التي تلحق الضرر بالخلايا المنتجة للميلانين في الجسم.

نقص التغذية: أظهرت الدراسات أن المستويات المنخفضة من فيتامين B12 والحديد ترتبط بالشيب المبكر، حيث يلعب كلاهما دورًا حيويًّا في صحة الشعر.

أمراض المناعة الذاتية: بعض الحالات مثل الثعلبة والبهاق يمكن أن تؤدي إلى ظهور شعر رمادي أو أبيض، حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا المنتجة للميلانين.

 

هل يمكن استعادة لون الشعر الرمادي؟

بمجرد أن يتحول الشعر إلى اللون الرمادي بسبب توقف الخلايا عن إنتاج الميلانين، فمن غير المرجح أن يستعيد لونه الطبيعي تلقائيًا. وينطبق هذا بشكل خاص على التغيرات المرتبطة بالعمر؛ ففي هذه الحالات، لا توجد عادةً طريقة للعودة إلى الوراء.

ومع ذلك، إذا كان الشيب مرتبطًا بمشاكل يمكن التحكم فيها مثل التوتر، أو نقص التغذية، أو التدخين، فإن إدخال تغييرات على نمط الحياة لمعالجة هذه المشاكل قد يساعد في إبطاء عملية الشيب. ولكن حتى في هذه الحالات، تؤكد الدكتورة بيرجفيلد أنه لا ينبغي توقع عودة الشعر الرمادي إلى لونه السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعر الابيض الميلانين إنتاج الميلانين لون الشعر الشعر الرمادي التقدم في السن

مواد متعلقة

متى يكون تساقط الشعر أثناء الاستحمام علامة مبكرة للصلع؟

وصفة طبيعية وسهلة تخلصك من قشرة الشعر

الأكثر قراءة

على خطى زميله الصعيدي، فيديو متداول للنائب ثروت سويلم عن مستقبل وطن: احنا حزب الدولة

بعد هجوم تامر حسني عليه، شاهد ماذا فعل عمرو دياب في حفله بالرياض

هل ده كلام يعقل، ثورة غضب في شعبة المحمول بعد تطبيق ضريبة الموبايلات بأثر رجعي

7 جنيهات للشاي والأرز أقل من 30، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

روبيو يهدد حماس بشأن الأسرى المحتجزين في غزة: واشنطن ملتزمة بتحريرهم

سعر السمك اليوم السبت، البلطي يتخطى البوري والمكرونة والمرجان "على قد الإيد"

معظمهم أطفال ونساء، أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق قفط - القصير

تلاوته هزت إيران، 8 معلومات عن القارئ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في ذكرى وفاته (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

اللتر يتراجع 4 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

هل يعمل الموبايل البنكي على الآيفون فقط في بنك القاهرة؟

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

"الداخلية" تكشف حقيقة احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تلاوته هزت إيران، 8 معلومات عن القارئ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في ذكرى وفاته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية