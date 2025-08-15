خبيرة تجميل تقدم وصفة طبيعية لتنعيم الشعر الخشن

الشعر الخشن غالبا ما يكون جافا وصعب التسريح، مما يجعله بحاجة لعناية خاصة ووصفات تغذيه وتمنحه النعومة واللمعان.

ومن أفضل طرق العناية بالشعر الخشن هى الوصفات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر وفرده.

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر الخشن

وتقدم نادية محمد، خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتنعيم الشعر الخشن وفرده وطرق العناية به.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي

4 ملاعق كبيرة من الزبادي

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، امزجي زيت جوز الهند مع العسل والزبادي جيدا حتى تحصلي على خليط كريمي متجانس.

ضعي الخليط على شعرك الجاف أو الرطب قليلا، مع التركيز على الأطراف والجذور.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي (بونيه الاستحمام) لمدة ساعة كاملة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريتات، ثم جففيه بلطف.

استخدمى الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة.

هذه الوصفة ترطب الشعر بعمق ونقلل من تجعده، وتحافظ على الرطوبة داخل الشعر وتمنحه لمعان صحي، وتغذي فروة الرأس بالبروتينات والكالسيوم، ويساعد على تنعيم الخصلات.

نصائح مهمة للعناية بالشعر الخشن والحفاظ على نعومته

وقدمت خبيرة التجميل، بعض النصائح للعناية بالشعر الخشن، منها:

استخدمي شامبو وبلسم خالى من الكبريتات، لأن الكبريتات تجرد الشعر من زيوته الطبيعية، مما يزيد من جفافه وخشونته.

استخدمي ماسك طبيعي أو كريم ترطيب غني بالزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت الزيتون.

التقليل من استخدام الحرارة، لأن المجفف والمكواة قد يضعفان الشعر إذا استخدما بشكل متكرر، لذا يفضل استخدامها في المناسبات فقط مع وضع سيروم واقى من الحرارة.

استخدمي مشط واسع الأسنان لتمشيط الشعر، وابدئي من الأطراف ثم الجذور لتقليل التكسر.

إزالة الأطراف المتقصفة كل 6-8 أسابيع للحفاظ على مظهر الشعر.

النوم على وسادة من الحرير أو القطن الناعم لتقليل الاحتكاك ومنع التشابك.

أطعمة تدعم نعومة الشعر من الداخل

وأضافت نادية، أن الغذاء يلعب دور مهم في صحة الشعر، ومن أبرز الأطعمة المفيدة:

المكسرات، لأنها غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3.

البيض، لأنه مصدر ممتاز للبروتين والبيوتين.

الأفوكادو، حيث يحتوي على فيتامين E الذي يعزز لمعان الشعر.

الخضروات الورقية، مثل السبانخ والجرجير لاحتوائها على الحديد وحمض الفوليك.

