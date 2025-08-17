وصفة طبيعية لترطيب الشعر وطرق العناية به في الطقس الحار

في فصل الصيف يعاني الشعر من مشكلات عديدة نتيجة التعرض المستمر للشمس ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، مما يؤدي إلى فقدان رطوبته الطبيعية وجفافه وتقصفه، وأحيانا فقدان لمعانه وحيويته.

لذلك تحتاج الفتيات إلى عناية خاصة بالشعر في الطقس الحار للحفاظ على جماله وصحته، حيث الترطيب اليومى وشرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة بمكونات طبيعية موجودة في المنزل تساعد على تغذية الشعر وتعويض الترطيب المفقود.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر فى الصيف

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب الشعر فى الصيف وطرق العناية به فى الطقس الحار.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

2 ملعقة كبيرة من الزبادي

بضع قطرات من زيت الروز مارى لإضفاء رائحة منعشة وتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

طبقي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

دلكي فروة الرأس بلطف لزيادة امتصاص الفوائد.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركيه لمدة 30–45 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدا بماء فاتر وشامبو خفيف، ثم استخدمي البلسم المناسب.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا خلال فصل الصيف للحفاظ على نعومة ولمعان الشعر.

ترطيب الشعر

نصائح مهمة للعناية بالشعر في الطقس الحار

وقدمت دعاء محمد، بعض النصائح للعناية بالشعر فى الطقس الحار وحماية الشعر من أضرار الصيف، منها:-

شرب كميات كافية من الماء يوميا للحفاظ على ترطيب الجسم والشعر.

استخدام سيروم أو كريم مرطب للشعر بعد الاستحمام.

ارتداء قبعة أو غطاء رأس عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

استخدام منتجات للشعر تحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

تجنب استخدام السيشوار أو المكواة بكثرة في الصيف.

ترك الشعر يجف طبيعيا قدر الإمكان.

الحرص على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات مثل الخضروات والفواكه والأسماك الغنية بالأوميجا 3.

تناول البروتينات يساعد على تقوية الشعر من الجذور.

اغسلي شعرك 2-3 مرات فقط في الأسبوع حتى لا يفقد زيوته الطبيعية.

استخدمي شامبو خفيف وخالى من الكبريتات إن أمكن.

قللي من استخدام الصبغات أو الفرد الكيميائي، لأنها تضعف الشعر أكثر في الطقس الحار.

قصي أطراف الشعر كل شهرين للتخلص من التقصف والحفاظ على مظهر صحي.

باتباع هذه الوصفة الطبيعية والنصائح اليومية، ستتمكنين من الحفاظ على شعرك رطبا وصحيا ولامع طوال فترة الصيف، مهما كانت حرارة الطقس أو الرطوبة العالية.

