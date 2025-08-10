تقصف الشعر من المشكلات التى تواجه معظم الفتيات لأسباب عديدة وللاسف يؤثر على انسيابية ولمعان الشعر ومظهره بشكل سلبي.

وتقصف الشعر يحتاج إلى علاج منتظم للقضاء عليه، وعادة يكون من خلال الترطيب اليومى وتطبيق الوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر الشديد

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر الشديد.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند البكر

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

صفار بيضة واحدة

طريقة التحضير:-

في وعاء صغير، اخلطي زيت جوز الهند مع زيت الأرجان جيدا.

أضيفي العسل وصفار البيضة، وقلبي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على الشعر الجاف، مع التركيز على الأطراف المتقصفة.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي أو فوطة دافئة لمدة 30–40 دقيقة.

اغسلي الشعر جيدا بماء فاتر وشامبو خفيف خالى من الكبريتات.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج، وستلاحظين تحسن في نعومة الشعر ولمعانه وتقليل التقصف خلال 3–4 أسابيع.

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

