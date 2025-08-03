طريقة عمل الـ تشيز كيك بمكونات بسيطة في البيت

طريقة عمل تشيز كيك، الـ تشيز كيك من أنواع الكيك الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار وعادة تقدم فى الصيف.

و طريقة عمل الـ تشيز كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل تشيز كيك.

مكونات عمل تشيز كيك:-

لتحضير القاعدة:

200 جرام بسكويت سادة مطحون

100 جرام زبدة مذابة

لتحضير خليط التشيز:

500 جرام جبنة كريمية (مثل فيلادلفيا)

كوب سكر أبيض

كوب كريمة خفق

3 بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة عصير ليمون

للتزيين (اختياري):

صوص فراولة أو توت

قطع فواكه طازجة

طريقة عمل تشيز كيك:-

اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة جيدا حتى يتشرب.

ضعي الخليط في قالب التشيز كيك واضغطي عليه جيدا لتكوين طبقة متماسكة.

أدخليه الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى يتماسك.

في وعاء، اخفقي الجبنة الكريمية مع السكر حتى يصبح المزيج ناعم.

أضيفي الكريمة واستمري في الخفق.

ضعي البيض واحدة تلو الأخرى مع استمرار الخفق.

أضيفي الفانيليا وعصير الليمون وامزجي جيدا.

اسكبي خليط التشيز فوق القاعدة في القالب.

ضعي القالب في فرن مسخن مسبقا على حرارة 160 درجة مئوية لمدة 50–60 دقيقة حتى تتماسك

اتركي التشيز كيك يبرد تماما ثم أدخليه الثلاجة 4 ساعات على الأقل أو طوال الليل.

قبل التقديم، زيني الوجه بصوص الفراولة أو قطع الفواكه حسب الرغبة

قطعيه وقدميه بارد.

طريقة عمل تشيز كيك

ولعمل الكب كيك

مكونات عمل الكب كيك:

كوب ونصف دقيق منخول.

نصف كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

2 بيضة.

نصف كوب حليب سائل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة ونصف صغيرة بيكينج بودر.

رشة ملح.

اختياري للتزيين:

كريمة خفق.

شيكولاتة مذابة.

فراولة أو فواكه صغيرة.

رشات ملونة أو مكسرة.

طريقة عمل الكب كيك:

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي أكواب ورقية مخصصة للكب كيك في قالب الكب كيك.

في وعاء، انخلي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح.

في وعاء آخر، اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريمي.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا.

أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض تدريجيا، مع إضافة الحليب بالتبادل.

استمري في الخلط حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

وزعي الخليط في أكواب الكب كيك بحيث تملئين كل كوب حتى ثلاثة أرباعه فقط.

أدخلي القالب إلى الفرن واخبزيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي، إذا خرج نظيفا فهي ناضجة).

اتركي الكب كيك يبرد تماما على شبكة.

زينيه بالكريمة أو الشيكولاتة أو حسب رغبتك.

نصيحة تأكدي من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

لا تفتحي الفرن أثناء الخبز حتى لا يهبط الكب كيك.

يمكنك إضافة قطع شيكولاتة أو فواكه مجففة للخليط لمزيد من النكهة.

قدمي الكب كيك مع الشاي أو العصير، ويمكن استخدامه كجزء من بوفيه حلو في المناسبات وأعياد الميلاد.

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