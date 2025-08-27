ما بين الإوز الصيني ونعام الإيمو الأسترالي، أسرار تربية طيور الزينة في البحيرة (فيديو وصور)

تعد هواية تربية طيور الزينة من أكثر الهوايات انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، ويقبل عليها العديد من المواطنين في محافظة البحيرة، والتي لم تعد مجرد هواية تقتصر على المهتمين بالطيور، بل تحوَّلت إلى مشروع تجاري مربح يجذب فئات متعددة رغم ما تحمله من تكاليف عالية.





تربية طيور الزينة، نعام الإيمو الأسترالي، فيتو

تربية طيور الزينة، نعام الإيمو الأسترالي، فيتو

تربية طيور الزينة، نعام الإيمو الأسترالي، فيتو

وأشار محمد ناصف العجرمي مربي لطيور الزينة في محافظة البحيرة إنه يعشق شراء طيور الزينة بجميع أشكالها والتجارة بها وهناك أنواع مختلفة مثل دواجن الزينة ونعام الإيمو الأسترالي والإوز الصيني والبط التركي بأنواعه وغيرها من الطيور التي تشكل غاية مهمة لتجار كثيرين ليس فقط بمحافظة البحيرة.



تجارة طيور الزينة تحظى بشعبية كبيرة وبها أنواع مختلفة

وأكد أن هناك أنواعًا مختلفة من نعام الزينة وهو أحد الطيور التي تحظى بشعبية كبيرة من تجار الزينة في الاقتناء والتجارة ومن أشهرها الإيمو الأسترالي والذي يتميز بريشه الطويل الأسود المخلوط ليس شديد النعومة مثل النعام المعتاد بالإضافة إلى ساقه الأقل طولًا ولكن هي الأقوى بالتأكيد من أنواع النعام الأخرى.



مضيفًا أن يتغذى على الحبوب مثل الذرة وفول الصويا وحجمه يماثل الحجم المعتاد من النعام ويبدأ بيعه في الأسواق بعد اكتمال نموه بعد الثلاث سنوات، كما أن أسعاره مرتفعة فهي تمثل ثلاث أضعاف سعر النعام العادي أو أكثر بالإضافة إلى أنه متاح للتناول والأكل ولكن غرضه الأول هو التجارة.



الإوز الصيني أشهر الأنواع في تجارة طيور الزينة في البحيرة

كما أشار لوجود أنواع أخرى من طيور الزينة مثل الإوز مثل الأوز الصيني أو العراقي والذي يحظي بشكل مميز جدًّا بمنقار الأسود واللون البني الذي يغطي ريشه في تدرج رائع بالإضافة إلى فاصل "العكفة" البيضاء وهو فاصل من اللون الأبيض يسبق المنقار وهذا الشيء الذي يميز الإوز الصيني، والذي يتراوح أسعاره مابين 1500 إلى 2000 جنيها للواحدة.

تربية طيور الزينة، فيتو

تربية طيور الزينة، البط التركي العراقي، فيتو



بالإضافة إلى وجود نوع مميز من البط الزينة وهو البط التركي الأحمر والبط التركي الرمادي وهي أنواع منتشرة بشكل كبير في أسواق طيور الزينة ويتراوح اسعار الزوج ما بين 800 إلى 1000 حسب الحجم والشكل، مؤكدا ان هذه الأنواع من الأوز او البط تتغذي بشكل عام على العلف العادي والحبوب مثل الطيور والدواجن المعتادة، كما انها صالحة للأكل ولكن فرض اقتنائها بشكل اساسي للتجارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.