مش مكلفة وسعر الواحد يصل إلى 4 آلاف جنيه، أسرار تربية الطاووس بالبحيرة (صور)

تعد تربية الطاووس بمختلف أنواعها من أحد أهم الهوايات التي انتشرت مؤخرًا لهواة تربية طيور الزينة بمحافظة البحيرة وأصبحت مشروعا تجاريا مربحا يجذب فئات متعددة رغم ما تحمله من تكاليف عالية، كما تتميز الطواويس تحديدا بألوانها الزاهية وأشكالها المختلفة التي جعلت الإقبال على تربيتها يزداد بشكل كبير.

طواويس الزينة، فيتو

طواويس الزينة، فيتو

أسعار وأنواع طواويس الزينة

وقال محمد العجرمي أحد أشهر مربي الطاووس بمدينة ابوالمطامير البحيرة، إنها من الأنواع التي تتميز بسهولتها في التربية حيث لم تستهلك حصة كبيرة من الأعلاف بالإضافة إلى أسعارها المتفاوتة حيث تبدأ من 4000 جنيه للزوج الواحد بأعمار السنة الواحدة حتى ترتفع إلى نحو 8000 جنيه مع اكتمال النضج بعمر السنتين والنصف للأنثى والثلاث سنوات للذكر.

وأضاف أن هواية تربية طيور الزينة تعمل على إشباع شغفه في التربية لديه بالإضافة للتجارة والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، كما أنها بدأت في الانتشار مؤخرًا بشكل كبير بين أبناء محافظة البحيرة.

طواويس الزينة، فيتو

الحبشي والمصبع هما الأكثر انتشارًا بمحافظة البحيرة

وأشار إلى أنه وجد نوعان منتشران بشكل كبير في تربية الطواويس بمحافظة البحيرة وهو الطاووس الحبشي صاحب مزيج من الأبيض والأسود والطاووس المصبع وهو النوع الذي يتكون من ألوان عديدة وهما من أجود الأنواع وخاصة النوع الحبشي، مشيرا إلى أن تغذيته ليست أمرا صعبا بل تعتمد على العلف المعتاد مثل الذرة الدشيش ومثل الرومي تحديدا.



وقال إن الطاووس من أجمل الطيور وتشتهر بذيله المبهر الذي يتألف من ألوان زاهية ونقوش هندسية مبهرة ويستخدم الكثير من محبي الطيور والهواة تحديدا طواويس الزينة سواء لغرض الاقتناء أو التجارة والكسب ويوجد منها أنواع مختلفة فهناك لكل منها صفاته وسحره الخاص.

ويوجد أنواع مختلفة حول العالم من أنواع الطواويس مثل الطاووس الهندي وهو الأكثر انتشارا ويتميز الذكر بريش أزرق لامع وذيل طويل ملون بنقوش عينية والطاووس الأخضر ويتميز بريشه الأخضر واللامع، كما يوجد الطاووس الطاووس الكونغولي وهو أصغر حجمًا من الأنواع الأخرى، بالإضافة إلى السلالات وألوان ناتجة من عملية التهجين مثل الطاووس الأبيض والطاووس الأوبال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.