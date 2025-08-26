الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق وتشميع مركزين طبيين وهميين في حملة لحماية المستهلك بالبحيرة

غلق وتشميع مركزين
غلق وتشميع مركزين طبيين وهميين بالبحيرة، فيتو

قام جهاز حماية المستهلك بمحافظة البحيرة برئاسة الأستاذ إبراهيم السجيني بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بعدة حملات مكثفة على عدد من المنشآت الطبية بمدينة دمنهور، وأسفرت عن ضبط مراكز طبية وهمية يديرها أشخاص غير مؤهلين، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر.

 

حيث تم ضبط سيدة حاصلة على شهادة الثانوية العامة تدير مركزًا لعلاج وتجميل الأسنان وتنتحل صفة طبيبة أسنان دون مؤهلات أو تراخيص قانونية، وكذا ضبط صيدلانية تدير مركزًا لعلاج الأمراض الجلدية وتجميل البشرة دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط الطبي الدقيق، وتم التحفظ على الأجهزة والمعدات الطبية مع غلق وتشميع المراكز بالكامل وإحالة الوقائع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المهنية حفاظًا على صحة المواطنين، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة بجودة عالية.

 

وتؤكد محافظ البحيرة  على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية، لضبط أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تسوّل له نفسه ممارسة النشاط الطبي دون وجه حق، حفاظًا على سلامة وأمن أبناء المحافظة.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة جهاز حماية المستهلك بالبحيرة محافظ البحيرة مراكز طبية غير مرخصة محافظة البحيرة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات رمي سيارة نقل ثقيل بالحجارة في البحيرة

وكيل تعليم البحيرة يتفقد مدرسة صلاح الدين الرسمية لغات تمهيدا لافتتاحها (صور)

وزير العدل ومحافظ البحيرة يفتتحان مبنى محكمة الأسرة الجديد بكفر الدوار

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

دراسة تحذر: موجات الحر المتكررة تسرع الشيخوخة البيولوجية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

منها السن وشهادة التعليم الأساسي، الشروط المطلوبة للترشح بانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads