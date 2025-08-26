غلق وتشميع مركزين طبيين وهميين في حملة لحماية المستهلك بالبحيرة

قام جهاز حماية المستهلك بمحافظة البحيرة برئاسة الأستاذ إبراهيم السجيني بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بعدة حملات مكثفة على عدد من المنشآت الطبية بمدينة دمنهور، وأسفرت عن ضبط مراكز طبية وهمية يديرها أشخاص غير مؤهلين، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر.

حيث تم ضبط سيدة حاصلة على شهادة الثانوية العامة تدير مركزًا لعلاج وتجميل الأسنان وتنتحل صفة طبيبة أسنان دون مؤهلات أو تراخيص قانونية، وكذا ضبط صيدلانية تدير مركزًا لعلاج الأمراض الجلدية وتجميل البشرة دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط الطبي الدقيق، وتم التحفظ على الأجهزة والمعدات الطبية مع غلق وتشميع المراكز بالكامل وإحالة الوقائع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المهنية حفاظًا على صحة المواطنين، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة بجودة عالية.

وتؤكد محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية، لضبط أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تسوّل له نفسه ممارسة النشاط الطبي دون وجه حق، حفاظًا على سلامة وأمن أبناء المحافظة.





