الداخلية تكشف ملابسات رمي سيارة نقل ثقيل بالحجارة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة "فان" وبصحبته آخرين بالتعدى بالضرب وإلقاء حجارة على قائد سيارة نقل ثقيل ومعاونه بالبحيرة، وتبين أن السبب خلاف حول أولوية المرور، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

فيديو إلقاء حجارة على قائد سيارة نقل ثقيل بالبحيرة

رصدت وزارة الداخلية منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة "فان" وبصحبته آخرين بالتعدى بالضرب وإلقاء حجارة على قائد سيارة نقل ثقيل ومعاونه بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، كما تبين أنه بتاريخ 14 أغسطس حدثت مشاجرة بين طرف أول (سائق سيارة نقل، ومساعده "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم") وطرف ثان (4 أشخاص من بينهم سائق "سيارة فان" ) – جميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة بسبب خلافات حول أولوية المرور أثناء سيرهم بطريق (الإسكندرية / القاهرة الزراعى ) تبادلوا خلالها التعدى بالضرب، وقيام الطرف الثانى بإلقاء حجارة على الطرف الأول.

وتمكن رجال الأمن من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

