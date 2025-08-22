الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات رمي سيارة نقل ثقيل بالحجارة في البحيرة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة "فان" وبصحبته آخرين بالتعدى بالضرب وإلقاء حجارة على قائد سيارة نقل ثقيل ومعاونه بالبحيرة، وتبين أن السبب خلاف حول أولوية المرور، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

فيديو إلقاء حجارة على قائد سيارة نقل ثقيل بالبحيرة

رصدت وزارة الداخلية منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة "فان" وبصحبته آخرين بالتعدى بالضرب وإلقاء حجارة على قائد سيارة نقل ثقيل ومعاونه بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، كما تبين أنه بتاريخ 14 أغسطس حدثت مشاجرة بين طرف أول (سائق سيارة نقل، ومساعده "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم") وطرف ثان (4 أشخاص من بينهم سائق "سيارة فان" ) – جميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة بسبب خلافات حول أولوية المرور أثناء سيرهم بطريق (الإسكندرية / القاهرة الزراعى ) تبادلوا خلالها التعدى بالضرب، وقيام الطرف الثانى بإلقاء حجارة على الطرف الأول.

وتمكن رجال الأمن من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو إلقاء حجارة على قائد سيارة نقل ثقيل بالبحيرة فيديو إلقاء حجارة على قائد سيارة نقل إلقاء حجارة على قائد سيارة نقل ثقيل بالبحيرة إلقاء حجارة على قائد سيارة نقل سيارة نقل ثقيل بالبحيرة البحيرة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

القبض على المتهمين في فيديو مشاجرة مدينة نصر (صور)

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة وإحداث تلفيات بسيارة بالقاهرة

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

التعليم العالي تكشف قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

تقارير: ليفربول عثر على البديل المثالي لـ محمد صلاح

خدمات

المزيد

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح معنى «انكدرت» في سورة التكوير

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads