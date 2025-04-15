هواية ومشروع تجاري مربح، أسرار تربية طيور الزينة، الرومي التركي أشهر الأنواع، والبراهمة الأغلى والأكثر ضخامة (فيديو وصور)

تعد هواية تربية طيور الزينة من أكثر الهوايات انتشارا خلال الفترة الأخيرة، ويقبل عليها العديد من المواطنين في محافظة البحيرة، والتي لم تعد مجرد هواية تقتصر على المهتمين بالطيور، بل تحوّلت إلى مشروع تجاري مربح يجذب فئات متعددة رغم ما تحمله من تكاليف عالية، وكما تتميز طيور الزينة بألوانها الزاهية وأشكالها المختلفة.

طيور الزينة بمحافظة البحيرة، فيتو

تربية طيور الزينة بمحافظة البحيرة، فيتو

هواية تربية طيور الزينة بمحافظة البحيرة، فيتو



هواية تربية طيور الزينة بمحافظة البحيرة

وأكد محمد ناصف العجرمي، أحد مربي طيور الزينة بالمحافظة، أن هواية تربية طيور الزينة تعمل على إشباع شغفه بالتربية لديه، بالإضافة للتجارة والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، كما أنها بدأت في الانتشار مؤخرًا بشكل كبير.



أنواع طيور الزينة

وأشار إلى أن من أبرز أنواع طيور الزينة المنتشرة في الأسواق؛ الرومي التركي، والذي يعد من الطيور الفاخرة، سواء في شكله أو حجمه، ويأتي هذا النوع بلونين، هما: الرومي التركي الأحمر والذي يبدأ سعر الكيلو منه من 1500 جنيه، والرومي التركي الأبيض، وهو أرخص قليلًا من الأحمر، لكنه لا يقل عنه من حيث الجودة.

كما أضاف أن النوع الثاني الشائع في تربية طيور الزينة هو طيور الزينة الفرعونية، وهي سلالة مصرية قديمة معروفة بتحملها الشديد للظروف البيئية القاسية ومقاومتها العالية للأمراض.

كما أنها كانت توجد على جدران المعابد الفرعونية؛ لذا سميت بهذا الاسم، وتأتي بثلاثة ألوان رئيسية الأبيض.. والحبشي وهو مزيج بين الأسود والأبيض، والنوع الثالث هو الرمادي، ويبدأ سعر طيور الزينة الفرعونية من حوالي 1000 جنيه.





طيور الزينة بمحافظة البحيرة، فيتو

طيور الزينة بمحافظة البحيرة، فيتو

طيور الزينة بمحافظة البحيرة، فيتو

البراهمة، أضخم الأنواع

كما يوجد أيضا نوع البراهمة، وهي ضخمة الحجم، وتتميز بأنواع وألوان مختلفة فهي خليط من الأبيض والأسود والأحمر، ويتراوح سعرها من 1500 إلى 4000 جنيه.

أما بالنسبة لتغذية طيور الزينة فلا تختلف كثيرًا عن الدواجن العادية، لكنها تحتاج إلى عناية أكبر لتحقيق أفضل النتائج من حيث النمو والشكل، وأهم أنواع الطعام التي تقدم لها حيث تتغذى على العليقة وهي خليط متوازن من الحبوب والبروتينات والفيتامينات الضرورية للنمو، بالإضافة إلى الذرة الدشيش التي تستخدم كمصدر رئيسي للطاقة وتعطى إلى جانب العليقة خاصة في فترات النمو السريع.

ورغم أن تربية فراخ الزينة تبدو مجرد هواية عند الكثير من الناس، فإنها تمثل مشروعا تجاريا مربحا يقوم على بيع الأنواع النادرة والغالية، فمحبو هذا النوع من التربية لا يهتمون فقط بالشكل بل يحرصون على التهجين وتحسين السلالات؛ ما يفتح بابًا واسعًا للتجارة في هذا المجال.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعارها فإن طعم لحوم فراخ الزينة لا يختلف عن طعم الدواجن العادية؛ لذلك فهي تباع وتشترى لغرض الزينة في المقام الأول والمشاركة في المعارض والمسابقات.

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