أخبار مصر اليوم: قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن شهادة البكالوريا والثانوية العامة.. بشرى سارة للمواطنين بشأن الأحمال الكهربائية.. الأرصاد تحذر من أمطار على تلك المناطق

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن شهادة البكالوريا المصرية والثانوية العامة



أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

وترأس الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وذلك لمناقشة مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم والقرارات المنظمة له. وقد شهد الاجتماع توافقًا كاملًا من أعضاء المجلس على مواد القانون المطروحة.

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.

كما أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.





غدا، انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل



تنطلق، غدًا الأربعاء، جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ2025، والتي تستمر على مدار يومين، حيث يتوجه الناخبون المصريون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليهم في الدوائر التي لم تُحسم نتائجها خلال الجولة الأولى.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اكتمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لتنظيم العملية الانتخابية، مؤكدةً أن اللجان الانتخابية وعددها 1367 لجنة ستفتح أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، لضمان سير عملية التصويت في أجواء من النزاهة والشفافية، وذلك في إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر والوادي الجديد.





الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2025 نظام 3 سنوات



تنسيق الدبلومات الفنية 2025، يترقب طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات، صناعي وتجاري وزراعي وسياحة وفنادق، انطلاق تنسيق طلاب الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات الحكومية.



وأعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء موعد بدء التسجيل لأداء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات على موقع التنسيق الإلكتروني.



وقررت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، بدءًا من يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 1/9/2025، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 30/ 8/ 2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/ 9/ 2025.

تبدأ من 130 جنيها، أسعار ملابس المدارس 2025 للمرحلة الابتدائية بالعتبة (فيديو وصور)

في إطار الاستعدادات لموسم المدارس 2025، جابت “ فيتو” أسواق الموسكي بمنطقة العتبة، حيث تكتظ الأسواق بالملابس المدرسية التي تستقطب الأسر الباحثة عن أسعار معقولة وجودة متميزة.



وخلال الجولة، وفي حوار خاص مع مصطفى علام، أحد بائعي الملابس الجملة والقطاعي في المنطقة، كشف لنا عن الأسعار والعروض المتاحة للطلاب في موسم العودة للمدارس.



وأكد مصطفى في حديثه لـ "فيتو" أن أسعار ملابس المدارس هذا العام لم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، متابعا: في أسواق الموسكي، حافظنا على أسعار ثابتة، ما يجعلنا وجهة مميزة للشراء سواء بالجملة أو القطاعي، التشكيلة هذا العام أوسع وأكثر تنوعًا، وهي تلبي احتياجات جميع الطلاب بداية من الروضة وصولًا إلى المرحلة الابتدائية



وأوضح مصطفى أن أسعار ملابس المدارس هذا الموسم تعتبر من الأقل على مستوى الجمهورية، حيث تتساوى أسعار الجملة مع أسعار القطاعي، مما يعني أن المشتري يحصل على نفس السعر التنافسي سواء كان يشتري بكميات كبيرة أو لأفراد.





الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

اختتمت اليوم أعمال اليوم الثاني والأخير بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج في 25 لجنة انتخابية، حيث بدأ فرز الأصوات داخل تلك المقار، بينما لا تزال عملية التصويت مستمرة في 111 لجنة أخرى حول العالم.



وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن آخر لجنة فتحت أبوابها للتصويت في جولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في تمام السابعة مساء، وهي قنصلية مصر في لوس أنجلوس، وذلك الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة التي تتزامن الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

وزير الدفاع يشهد اختبارات القبول بالأكاديمية المصرية والكليات العسكرية (فيديو وصور)

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتي فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول



الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأحمال الكهربائية.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انخفاض الأحمال الكهربائية علي الشبكة الموحدة للكهرباء إلي 37 ألفا و500 ميجاوات.



وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة أن أعلي حمل متوقع علي الشبكة اليوم الثلاثاء سيصل إلي 37500 ميجاوات، فيما سيصل أقل حمل علي الشبكة إلي 31297 ميجاوات.

حالة الطقس غدا الأربعاء، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة مائية بهذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض المناطق.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من حلايب.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد من الرابعة فجرا وتنتهى الثامنة صباحا على مدن القناة والسواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحرى

الأرصاد تحذر من نزول البحر غدا (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، استمرار اضطراب الملاحة البحرية غدا، مع ارتفاع الأمواج، ناصحة المصطافين باتباع إجراءات السلامة ورجال الإنقاذ لحماية أنفسهم من الغرق، محذرة المواطنين من نزول البحر غدا بسبب شدة الرياح.

