الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2025 نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، يترقب طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات، صناعي وتجاري وزراعي وسياحة وفنادق، انطلاق تنسيق طلاب الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات الحكومية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء موعد بدء التسجيل لأداء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات على موقع التنسيق الإلكتروني.

موعد التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2025

وقررت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، بدءًا من يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 1/9/2025، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 30/8/2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/9/2025.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لتنسيق قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات والمعاهد، والذي جاء كالتالي:

• حصول طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات تخصصات «صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار- زراعي -موسيقي» على مجموع لا يقل عن 70%.

• ألا يقل مجموع طلاب دبلوم المعاهد الفنية «نظام الثانوية + سنتان» عن 75%.

كما أن بعض الكليات مثل كليات الهندسة وكليات الفنون التطبيقية تشترط اجتياز اختبارات قدرات أو امتحان معادلة قبل القبول النهائي.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية، موعد انطلاق تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2025، ومن المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية خلال شهر سبتمبر المقبل، وعقب انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للثانوية العامة.

وأكدت مصادر أنه من المتوقع أن تعلن الوزارة عن بدء تنسيق الدبلومات الفنية عقب انتهاء امتحانات طلاب الشهادات الفنية للقبول بكليات الهندسة والتجارة والزراعة والحقوق والتي بدأت خلال شهر أغسطس الجاري.

ويتم فتح باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني كما هو معتاد من هنــــــــــــــا.

