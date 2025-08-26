الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

اختتمت اليوم أعمال اليوم الثاني والأخير بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج في 25 لجنة انتخابية، حيث بدأ فرز الأصوات داخل تلك المقار، بينما لا تزال عملية التصويت مستمرة في 111 لجنة أخرى حول العالم.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن آخر لجنة فتحت أبوابها للتصويت في جولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في تمام السابعة مساء، وهي قنصلية مصر في لوس أنجلوس، وذلك الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة التي تتزامن الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي أعمال الفرز تباعًا في مختلف اللجان حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن يتم إعلان الأرقام النهائية لما حصل عليه كل مرشح، وبذلك تُختتم العملية الانتخابية للمصريين بالخارج.

وأكد " بنداري " خلال مؤتمر صحفي بالهيئة، أنه لم يتم رصد أي معوقات أو مشكلات خلال سير العملية، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع السفراء ورؤساء البعثات في مختلف العواصم على مدار ساعات العمل، وأفادوا بانتظام العملية الانتخابية وتيسير مشاركة المصريين بالخارج بسهولة ويسر.

كما أوضح أن بعض اللجان لم تشهد إقبالًا من الناخبين نظرًا لعدم وجود دوائر انتخابية محل إعادة بها.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات حاليًا لانطلاق التصويت داخل الجمهورية يومي الأربعاء والخميس داخل 1367 لجنة فرعية موزعة على خمس دوائر محل الإعادة، هي: الغربية، بني سويف، الإسماعيلية، الوادي الجديد، والأقصر، على أن تُفتح اللجان من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا، ويحق للمواطنين التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن للرقم القومي في

