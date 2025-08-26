الأربعاء 27 أغسطس 2025
أخبار مصر

تبدأ من 130 جنيها، أسعار ملابس المدارس 2025 للمرحلة الابتدائية بالعتبة (فيديو وصور)

أسعار ملابس الروضة
أسعار ملابس الروضة وابتدائي 2025

في إطار الاستعدادات لموسم المدارس 2025، جابت “ فيتو” أسواق الموسكي بمنطقة العتبة، حيث تكتظ الأسواق بالملابس المدرسية التي تستقطب الأسر الباحثة عن أسعار معقولة وجودة متميزة.

وخلال الجولة، وفي حوار خاص مع  مصطفى علام، أحد بائعي الملابس الجملة والقطاعي في المنطقة، كشف لنا عن الأسعار والعروض المتاحة للطلاب في موسم العودة للمدارس.

أسعار ثابتة وتشكيلة مميزة في أسواق الموسكي

وأكد مصطفى في حديثه لـ "فيتو" أن أسعار ملابس المدارس هذا العام لم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، متابعا: في أسواق الموسكي، حافظنا على أسعار ثابتة، ما يجعلنا وجهة مميزة للشراء سواء بالجملة أو القطاعي، التشكيلة هذا العام أوسع وأكثر تنوعًا، وهي تلبي احتياجات جميع الطلاب بداية من الروضة وصولًا إلى المرحلة الابتدائية.

وأوضح مصطفى أن أسعار ملابس المدارس هذا الموسم تعتبر من الأقل على مستوى الجمهورية، حيث تتساوى أسعار الجملة مع أسعار القطاعي، مما يعني أن المشتري يحصل على نفس السعر التنافسي سواء كان يشتري بكميات كبيرة أو لأفراد.

تشكيلة متنوعة من ملابس الروضة والابتدائي بأسعار مغرية

من أبرز المنتجات التي عرضها مصطفى كانت ملابس الروضة والمرحلة الابتدائية، التي تأتي بأسعار تبدأ من 130 جنيهًا لملابس الأولاد والبنات. حيث عرض طقم بدلة صغيرة للأطفال من خامة الكابتشو يتكون من صديري وقميص وبنطلون بسعر 130 جنيهًا، وهو يعتبر خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن ملابس مدرسية مريحة وعملية في نفس الوقت.

وفيما يتعلق بموديلات أخرى، أضاف مصطفى أنه يمكن العثور على سلوبيت مبطّن بسعر 200 جنيه، بالإضافة إلى بدلة مدرسية تتكون من جاكت وبنطلون جابردين بسعر 250 جنيهًا، وهو سعر مناسب مقارنة بالأسواق الأخرى.

مزايا الأسواق في الموسكي: أسعار ثابتة وجودة ممتازة

وأوضح مصطفى أنه من بين أبرز مميزات أسواق الموسكي، تجد أن أسعار القطاعي والجملة هي نفسها، مما يعني أنه بإمكان الزبائن الحصول على أفضل الأسعار سواء كانوا يشترون بكميات كبيرة أو بشكل فردي، هذه الميزة تجعل الموسكي وجهة مثالية للذين يرغبون في شراء ملابس المدارس بأسعار منافسة وجودة مضمونة.

وأضاف: "منطقة الموسكي تتمتع بسمعة قوية لبيع ملابس مدرسية بأسعار مميزة، ولذلك يحرص العديد من أولياء الأمور على التوجه إليها كل عام من أجل تجهيز أبنائهم للعام الدراسي الجديد".

