الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر من نزول البحر غدا (فيديو)

الشواطئ، فيتو
الشواطئ، فيتو
ads

أكدت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، استمرار اضطراب الملاحة البحرية غدا، مع ارتفاع الأمواج، ناصحة المصطافين باتباع إجراءات السلامة ورجال الإنقاذ لحماية أنفسهم من الغرق، محذرة المواطنين من نزول البحر غدا بسبب شدة الرياح.


وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات"، تقديم الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة المذاع على فضائية "النهار"، أن كل نوع من أنواع الشواطئ يختلف عن الأخر، ولذلك يجب توخي الحذر أثناء النزول للبحر.


وقالت: "شدة الرياح وارتفاع الأمواج أسباب اضطراب الملاحة البحرية"، مؤكدة أن درجات الحرارة بدأت فى العودة للمعدلات الطبيعية، وأنه لنهاية الأسبوع لن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا.


وتابعت: ارتفاع الرطوبة عامل أساسي فى الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وأن ارتفاع الرطوبة مستمر حتى انتهاء النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة أيضا ستبدأ في الانخفاض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة الأرصاد الجوية اضطراب الملاحة البحرية ارتفاع الامواج

مواد متعلقة

الكلاب تستمتع بمياه البحر في الإسكندرية بعد غلق الشواطئ (صور)

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3.5 متر، تحذير من نشاط الرياح على هذه الشواطئ غدا

حالة الطقس اليوم، تحذير من الأمواج بهذه الشواطئ وأمطار على الجنوب

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار، تحذير من نشاط للرياح على هذه الشواطئ غدا

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads