الأرصاد تحذر من نزول البحر غدا (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، استمرار اضطراب الملاحة البحرية غدا، مع ارتفاع الأمواج، ناصحة المصطافين باتباع إجراءات السلامة ورجال الإنقاذ لحماية أنفسهم من الغرق، محذرة المواطنين من نزول البحر غدا بسبب شدة الرياح.



وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات"، تقديم الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة المذاع على فضائية "النهار"، أن كل نوع من أنواع الشواطئ يختلف عن الأخر، ولذلك يجب توخي الحذر أثناء النزول للبحر.



وقالت: "شدة الرياح وارتفاع الأمواج أسباب اضطراب الملاحة البحرية"، مؤكدة أن درجات الحرارة بدأت فى العودة للمعدلات الطبيعية، وأنه لنهاية الأسبوع لن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا.



وتابعت: ارتفاع الرطوبة عامل أساسي فى الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وأن ارتفاع الرطوبة مستمر حتى انتهاء النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة أيضا ستبدأ في الانخفاض.

