غدا، انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل

تنطلق، غدًا الأربعاء، جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ2025، والتي تستمر على مدار يومين، حيث يتوجه الناخبون المصريون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليهم في الدوائر التي لم تُحسم نتائجها خلال الجولة الأولى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اكتمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لتنظيم العملية الانتخابية، مؤكدةً أن اللجان الانتخابية وعددها 1367 لجنة ستفتح أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، لضمان سير عملية التصويت في أجواء من النزاهة والشفافية، وذلك في إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر والوادي الجديد.

وشددت الهيئة على التزامها بتوفير جميع التسهيلات للناخبين، بما في ذلك إجراءات تنظيم دخول اللجان ومراعاة الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن، إلى جانب توفير المستلزمات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع.

المرشحون بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في عدد من المحافظات، وذلك على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.





محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.





محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

تصويت المصريين بالخارج

واختتمت اليوم أعمال اليوم الثاني والأخير بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج في 25 لجنة انتخابية، حيث بدأ فرز الأصوات داخل تلك المقار، بينما لا تزال عملية التصويت مستمرة في 111 لجنة أخرى حول العالم.

