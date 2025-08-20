الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام الروسي

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات، في ظل ترجيحات بأن تستغرق محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا وقتًا أطول، وهو ما يعني استمرار العقوبات المفروضة على الخام الروسي وزيادة احتمالات فرض قيود إضافية على المشترين.

ارتفاع أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% لتسجل 65.97 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر، 0.1% إلى 62.46 دولارا للبرميل، بحسب شبكة CNBC عربية.

وكانت الأسعار، تراجعت أمس الثلاثاء، بأكثر من 1% عند التسوية وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق قد ينهي الحرب ويخفف من العقوبات المفروضة على روسيا، بما يساهم في زيادة المعروض العالمي.

لكن وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تقدم دعما جويا ضمن اتفاق لإنهاء الحرب الروسية، فقد أقر أيضا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لا يكون راغبا في إبرام اتفاق نهائي.

وكان ترامب، صرح يوم الاثنين، بأنه يعمل على ترتيب لقاء يجمع بين الرئيسين الروسي والأوكراني، يعقبه قمة ثلاثية، كما أضاف أمس أنه بحث مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان عقد اللقاء المحتمل بين بوتين وزيلينسكي في بودابست.

وقال دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية في بنك «إيه.إن.زد»، في مذكرة اليوم الأربعاء: «يبدو أن احتمال التوصل إلى حل سريع للصراع مع روسيا غير مرجح في الوقت الراهن».

انخفاض أسعار النفط بعد حديث ترامب عن لقاء مرتقب بين بوتين وزيلينسكي

أسعار النفط تتكبد خسائر أسبوعية بضغط من زيادة المخزونات الأمريكية

مصفاة التكرير بمدينة وايتنج

وفي الولايات المتحدة، أعلنت شركة «بي.بي» أمس الثلاثاء، أن عملياتها في مصفاة التكرير بمدينة وايتنج بولاية إنديانا، التي تبلغ طاقتها 440 ألف برميل يوميا، تضررت نتيجة فيضانات ناجمة عن عاصفة رعدية قوية خلال الليل، الأمر الذي قد يؤثر على الطلب على الخام في المنشأة، وتعد المصفاة موردا رئيسيا للوقود في سوق الغرب الأوسط الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النفط اسعار النفط الغزو الروسي لاوكرانيا ترامب مصفاة التكرير بمدينة وايتنج

مواد متعلقة

ترامب: أحاول "دخول الجنة" ووضعي الحالي "أسفل السلم"

انخفاض أسعار النفط بعد حديث ترامب عن لقاء مرتقب بين بوتين وزيلينسكي

أسعار النفط تتكبد خسائر أسبوعية بضغط من زيادة المخزونات الأمريكية

الأكثر قراءة

ملايين طارت في الهوا وكابلات تهدد بكارثة، فيتو تكشف واقعة فساد جديدة بالتعاون للبترول

سعر السمك اليوم، قفزة في 7 أصناف والبلطي الأسواني يرتفع 30 جنيها

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، ارتفاع مقلق في الليمون وانخفاض 5 أصناف منها البطاطس

ملوث بإشعاع نووي، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تطالب بسحب جمبري مجمد من الأسواق فورا

سعر الفاكهة اليوم الأربعاء، انخفاض التفاح لأول مرة وقفزة في الرمان

تستهدف 5000 طفل يتيم، "تضامن القليوبية" تفتح معرضا مجانيا للمستلزمات الدراسية (صور)

حر "رايح جاي"، الطقس يحير المصريين، انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة، اضطراب بحركة الملاحة، أمطار وزعابيب بهذه المناطق

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

ظروف غامضة وخلافات أسرية وصدمة في الأوساط الرياضية.. وفاة مهاجم الزمالك السابق هداف بنين رزاق أوموتويوس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads