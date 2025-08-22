بسبب زبون، سائق أجرة يمزق جسد زميله بسلاح أبيض بأرض اللواء

تمكنت قوات مباحث الجيزة من ضبط سائق أجرة متهم بتمزيق جسد زميله بسلاح أبيض، إثر نشوب مشاجرة بينهما على توصيل زبون بمنطقة أرض اللواء.

وتسبب المتهم في إصابة المجني بإصابات خطيرة في الوجه والظهر، نقل على إثرها للمستشفى، وتم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على توصيل زبون، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة التي تولت التحقيقات.

كان مدير مباحث الجيزة تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة أرض اللواء دائرة قسم شرطة العجوزة بحدوث مشاجرة ووقوع مصاب.

على إثر ذلك، أسرعت قوات الأمن لموقع الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين سائقي أجرة نتج عنها إصابة أحدهما بسبب خلاف على توصيل زبون.

وتم على الفور ضبط المتهم، ويواصل رجال المباحث استجواب المجني عليه المصاب، وشهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.