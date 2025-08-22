الجمعة 22 أغسطس 2025
بسبب زبون، سائق أجرة يمزق جسد زميله بسلاح أبيض بأرض اللواء

ضبط سائق متهم بالتعدي
ضبط سائق متهم بالتعدي على زميله في العجوزة، فيتو

تمكنت قوات مباحث الجيزة من ضبط سائق أجرة متهم بتمزيق جسد زميله بسلاح أبيض، إثر نشوب مشاجرة بينهما على توصيل زبون بمنطقة أرض اللواء. 

وتسبب المتهم في إصابة المجني بإصابات خطيرة في الوجه والظهر، نقل على إثرها للمستشفى، وتم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على توصيل زبون، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة التي تولت التحقيقات.

كان مدير مباحث الجيزة تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة أرض اللواء دائرة قسم شرطة العجوزة بحدوث مشاجرة ووقوع مصاب.

على إثر ذلك، أسرعت قوات الأمن لموقع الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين سائقي أجرة نتج عنها إصابة أحدهما بسبب خلاف على توصيل زبون.

وتم على الفور ضبط المتهم، ويواصل رجال المباحث استجواب المجني عليه المصاب، وشهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

