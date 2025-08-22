الجمعة 22 أغسطس 2025
القبض على شاب يرتدي نقابا بالهرم، والتحريات: مريض نفسي

ضبط رجل بنقاب في
ضبط رجل بنقاب في أحد شوارع العجوزة، فيتو

تمكن الأهالي من ضبط شخص يرتدي نقابا، عقب أن ارتاب أحد المواطنين فيه، وباستيقافه وكشف النقاب عنه تبين أنه رجل، وشك الأهالي أنه كان يريد اختطاف أطفالهم.

وباقتياده لقسم شرطة العجوزة التي وقعت بدائرته الحادث، تبين أنه يعاني من مرض نفسي ويخضع للعلاج، حيث تم التحفظ عليه، وجار تسليمه لوالده دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه.

 

القبض على المتهم بالجيزة 

 كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا يفيد نقل بائع بسوبر ماركت إلى المستشفى مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن عامل تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه وراء الاعتداء عليه.

وتمكن رجال المباحث بإشراف المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لاتصال المجني عليه به عدة مرات، ما أدى إلى إصابته بحالة غضب، والتشاجر معه والاعتداء عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

كلمة السر زوجة قيادي إخواني بعهد مرسي.. أقوال مثيرة لبنت مبارك (إنفوجراف)

القبض على طالب تسبب في إصابة طبيبة بحادث مروري بأكتوبر

مروة يسري تعترف: مستشارة مرسي قالت لي أنت بنت مبارك وهذا سر عدائي لـ وفاء عامر

أرملة جورج سيدهم تتهم سيدة مجهولة انتحلت صفتها لجمع تبرعات من أصدقائها (صور)

القبض على سائق ملاكي تسبب في وفاة موظف بالشيخ زايد

ربة منزل في دعوى طلاق: حماتي خربت بيتي وزوجي حرمني من طفلتي بعد حضوري عزاء والدي

الركاب صوروه، الأمن يفحص فيديو سائق يقود حافلة تحت تأثير المخدرات بالمطرية

والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة والد حارس مرمى النادي الأهلي بالواحات

 

