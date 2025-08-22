القبض على شاب يرتدي نقابا بالهرم، والتحريات: مريض نفسي

تمكن الأهالي من ضبط شخص يرتدي نقابا، عقب أن ارتاب أحد المواطنين فيه، وباستيقافه وكشف النقاب عنه تبين أنه رجل، وشك الأهالي أنه كان يريد اختطاف أطفالهم.

وباقتياده لقسم شرطة العجوزة التي وقعت بدائرته الحادث، تبين أنه يعاني من مرض نفسي ويخضع للعلاج، حيث تم التحفظ عليه، وجار تسليمه لوالده دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه.

القبض على المتهم بالجيزة

كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا يفيد نقل بائع بسوبر ماركت إلى المستشفى مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن عامل تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه وراء الاعتداء عليه.

وتمكن رجال المباحث بإشراف المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لاتصال المجني عليه به عدة مرات، ما أدى إلى إصابته بحالة غضب، والتشاجر معه والاعتداء عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

