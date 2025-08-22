الجمعة 22 أغسطس 2025
النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق بشركة توصيل اعتدى على زميله بسلاح أبيض

التحقيق في الواقعة
أمرت نيابة الجيزة بسرعة ضبط وإحضار سائق بشركة توصيل اعتدى على زميله بسلاح أبيض، بمركز شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وسبب له إصابات خطيرة تطلبت أكثر من 80 غرزة، وذلك إثر خلاف بينهما على أولوية توصيل أحد الزبائن.

تفاصيل واقعة الاعتداء على سائق

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين السائقين بعدما طلب أحد الزبائن توصيله، فبادر الشاب سيف ناصر، المجنى عليه، بمحاولة تنفيذ الطلب، إلا أن زميله اعترض قائلًا: "أنا اللي هوصله"، ما أدى إلى تطور الخلاف إلى اشتباك بالأيدي.

وقال المجني عليه، خلال التحقيقات إن المشادة تطورت سريعا إلى اعتداء عنيف، حيث أقدم زميله على ضربه بسلاح أبيض، محدثًا به إصابات بالغة في الوجه والظهر وأماكن متفرقة من جسده. 

نيابة الجيزة شرطة العجوزة الجيزة

