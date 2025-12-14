بنسبة تتراوح من 50 إلى 65%، التنمية المحلية تخفض رسوم الترخيص على المحلات

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 281، الصادر في 14 ديسمبر 2025، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 1 لسنة 2025،بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

ونصت المادة الأولى لقرار وزارة التنمية المحلية على أنه "استثناءً من قرار وزير التنمية المحلية رقم ۳۱ لسنة 2022، يتم تخفيض فئات الرسوم التى تضمنها القرار وذلك لمدة (6) أشهر".

وجاء في القرار أن المحال الموجودة في نطاق المدن والأحياء يتراوح نسبة التخفيض فيها من 25% إلى 50%، وذلك حسب المساحة والمنطقة، أما المحال في عواصم المحافظات والمدن الجديدة فيكون نسبة التخفيض فيها من 50%، والأماكن المتميزة فتتراوح نسبة التخفيض من 50 إلى 65%.



