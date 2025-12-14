الأحد 14 ديسمبر 2025
بنسبة تتراوح من 50 إلى 65%، التنمية المحلية تخفض رسوم الترخيص على المحلات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية منال عوض، فيتو
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 281، الصادر في 14 ديسمبر 2025، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 1 لسنة 2025،بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة. 

ونصت المادة الأولى لقرار وزارة التنمية المحلية على أنه "استثناءً من قرار وزير التنمية المحلية رقم ۳۱ لسنة 2022، يتم تخفيض فئات  الرسوم التى تضمنها القرار وذلك لمدة (6) أشهر".
وجاء في القرار أن المحال الموجودة في نطاق المدن والأحياء يتراوح نسبة التخفيض فيها من 25% إلى 50%، وذلك حسب المساحة والمنطقة، أما المحال في عواصم المحافظات والمدن الجديدة فيكون نسبة التخفيض فيها من 50%، والأماكن المتميزة فتتراوح نسبة التخفيض من 50 إلى 65%. 
 

 

التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريسي الـ 19 بمركز سقارة غدًا

وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة

