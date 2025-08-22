الجمعة 22 أغسطس 2025
الاستماع لأقوال شهود العيان في واقعة الاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء بالحوامدية

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في واقعة الاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء والعصى بمنطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

التحقيق في تهشيم جسد شاب بالشوم في الحوامدية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوصول شاب إلى المستشفى مصابًا بإصابات بالغة، ناتجة عن تعرضه لاعتداء عنيف.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن المجني عليه كان يسير في أحد شوارع الحوامدية، حينما باغته أربعة أشخاص واعتدوا عليه باستخدام أسلحة بيضاء وشوم، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يلوذ المتهمون بالفرار. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم. 

