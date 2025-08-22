الاستماع لأقوال شهود العيان في واقعة الاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء بالحوامدية

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في واقعة الاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء والعصى بمنطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

التحقيق في تهشيم جسد شاب بالشوم في الحوامدية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوصول شاب إلى المستشفى مصابًا بإصابات بالغة، ناتجة عن تعرضه لاعتداء عنيف.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن المجني عليه كان يسير في أحد شوارع الحوامدية، حينما باغته أربعة أشخاص واعتدوا عليه باستخدام أسلحة بيضاء وشوم، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يلوذ المتهمون بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

