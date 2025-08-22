الجمعة 22 أغسطس 2025
حبس المتهم بالشروع في قتل بائع بسوبر ماركت بالهرم

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بالشروع في قتل بائع بسوبر ماركت في الهرم، بسبب خلاف بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

القبض على المتهم بالجيزة 

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد نقل بائع بسوبر ماركت إلى المستشفى مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن عامل تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه وراء الاعتداء عليه.

وتمكن رجال المباحث بإشراف المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لاتصال المجني عليه به عدة مرات، ما أدى إلى إصابته بحالة غضب، والتشاجر معه والاعتداء عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 

