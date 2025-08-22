تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الكليات المتاحة للشعب العلمية والأدبية
كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025.
وأكد غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 سيبدأ خلال الأسبوع القادم، لطلاب المرحلة الثالثة، ومن لم يحالفهم الحظ لتسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى طلاب الدور الثاني الذين ينهون الامتحانات بمنتصف الأسبوع القادم.
كليات متاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025
وأكدت وزارة التعليم العالي، أن هناك نسبة من الأماكن الشاغرة في عدد من الكليات بالإضافة إلى عدد كبير من المعاهد العليا، لطلاب المرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية وجاءت كالتالي:
الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية مرحلة ثالثة 2025
آثار
التربية
الآداب
كلية الثروة السمكية
فنون جميلة
حقوق
خدمة اجتماعية
الكلية التكنولوجية
آداب انتساب
حقوق انتساب
تربية رياضية
دار علوم انتساب
خدمة اجتماعية
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة
تربية نوعية
تربية ابتدائي
تربية طفولة
تربية فنية
سياحة وفنادق
تربية موسيقية
اقتصاد منزلي
تربية طفولة مبكرة
زراعة
علوم شعبة رياضة
اقتصاد منزلي
كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك
الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية مرحلة ثالثة 2025
حقوق
تربية رياضية
اقتصاد منزلي
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية
حقوق انتساب
سياحة وفنادق
سياحة وفنادق تعليم تبادلي
تربية شعبة تربية فنية
تربية نوعية
دار العلوم
تربية طفولة
آداب
خدمة اجتماعية
تربية ابتدائي
خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة 2025
- يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
- يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.
- بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
- يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
- في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه
- بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
- المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.
- الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.
- بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.
- قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.
