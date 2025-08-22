مطار الغردقة الدولي يجدد اعتماد نظام الإدارة المتكامل IMS لأنظمة الجودة والبيئة والسلامة

نجح مطار الغردقة الدولي في اجتياز المراجعة الدورية التي أجرتها شركة SGS – الجهة المانحة لاعتمادات الجودة – ليواصل المطار تأكيد مكانته الرائدة بعد تجديد اعتماد نظام الإدارة المتكامل IMS، والذي يشمل شهادات الأيزو العالمية ISO 9001 للجودة وISO 14001 للبيئة وISO 45001 للسلامة والصحة المهنية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني وحرصها على ترسيخ أعلى معايير الجودة الشاملة، وتعزيز إجراءات السلامة، وحماية البيئة في مختلف أنشطة الطيران المدني.

ويعكس تجديد شهادات الأيزو التزام مطار الغردقة بالارتقاء المستمر بمستويات الأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، فضلا عن دوره الفاعل في الحد من التأثيرات السلبية على البيئة ومواكبة التغيرات البيئية العالمية، بما يضمن استدامة العمليات وتحقيق التوازن مع المتطلبات الاقتصادية والمجتمعية.

وبهذه المناسبة، أعرب الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، عن اعتزازه بهذا النجاح، مثمنا جهود فرق العمل وتفانيهم الذي أثمر عن تجديد هذه الاعتمادات الدولية. وأكد سيادته أن الشركة ماضية في تطبيق جميع معايير الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بما يتماشى مع التشريعات المحلية والمعايير الدولية، ويسهم في تعزيز تنافسية المطارات المصرية.

كما كشف "النشار" عن خطة طموحة تستهدف توسيع نطاق اعتماد نظام الإدارة المتكامل IMS ليشمل ستة مطارات جديدة هي: أسوان – سفنكس – أسيوط – العلمين – سوهاج – الأقصر، على أن يتم استكمال المراجعات الخارجية لهذه المطارات خلال الربع الأخير من عام 2025 والربع الأول من عام 2026، بما يضمن سهولة وسلاسة العمليات التشغيلية ويعزز كفاءة الأداء عبر شبكة المطارات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.