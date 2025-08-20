الأربعاء 20 أغسطس 2025
أخبار مصر

نتيجة تقليل الاغتراب الآن على موقع التنسيق الإلكتروني

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2025
نتيجة تقليل الاغتراب 2025.. أعلنت وزارة التعليم العالي، ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

كانت الوزارة قد أعلنت عن انطلاق تحويلات تقليل الاغتراب 2025، للتحويل المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وبدأت مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2025، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

واستمر التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني حتى الساعة الحادية عشر من مساء الاثنين الماضي الموافق 18 أغسطس 2025.

نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025

وأكدت الوزارة التزم مكتب التنسيق بالنسبة المقررة للتحويل  مع مراعاة الحد الأدنى للقبول في كل كلية أو معهد، وضوابط التوزيع الجغرافي.
وجرت عملية تسجيل الرغبات في سهولة ويسر، دون تسجيل أعطال تقنية أو شكاوى مؤثرة، مما أتاح لجميع الطلاب إدخال رغباتهم بدقة وشفافية.
وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات لتقليل الاغتراب عدة آلاف من الطلاب، وقد تمت الموافقة على تحويل نسبة كبيرة منهم وذلك في ضوء النسبة المقررة  من الطاقة الاستيعابية للطلاب لكل كلية  أو معهد.
وأسفرت النتائج عن قبول أعداد كبيرة من الطلاب في الكليات والمعاهد التي رغبوا في التحويل إليها سواء تحويل مناظر أو غير مناظر، مما ساعد على تقريب أماكن الدراسة من محل إقامتهم وتخفيف الأعباء المعيشية على أسرهم.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب وهي كالتالي:

  • يدخل الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • يختار الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • سيظهر أمام الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.
  • يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية له.

 

