ريال مدريد يسعى لضم موهبة كريستال بالاس ورحيل رودريجو يمهد لإتمام الصفقة

كشفت صحيفة “اس” الإسبانية أن فريق ريال مدريد ما زال يبحث عن لاعب وسط مركزي ، يتمتع بالتحكم والإبداع ليكمل التشكيلة التي يتمناها مديره الفني تشابي ألونسو.

موهبة كريستال بالاس الأبرز

وذكرت الصحيفة أن الأسم الأبرز في قائمة اللاعبين المرشحين لدعم هذا المركز في تشكيلة ريال مدريد هو آدم وارتون، موهبة كريستال بالاس البالغ من العمر21 عامًا والمُلقب بـ”بيرلو بلاكبيرن”.

وارتون خطف الأضواء بفضل نضجه المبكر وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب، إلى جانب رؤيته المميزة بالقرب من منطقة الجزاء.

رودريجو، فيتو

القيمة السوقية لموهبة كريستال بالاس

عقده مع كريستال بالاس يمتد حتى عام 2029، وقيمته السوقية لا تقل عن 80 مليون يورو، وهو ما يجعل الصفقة شبه مستحيلة هذا الصيف إلا في حالة إتمام عملية بيع كبرى مثل رحيل رودريجو مقابل 80-90 مليون يورو.

الصحيفة أوضحت أن ريال مدريد أنفق بالفعل 178 مليون يورو هذا الصيف، مما يصعب من قدرته على الدخول في صفقة بهذا الحجم حاليًا.

مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على ضم وارتون

وفي الوقت نفسه، مانشستر يونايتد يبدي اهتمامًا جادًا باللاعب، خصوصًا بعد فشل صفقة باليبا.

إعجاب ريال مدريد بقدرات وارتون واضح، بل إن بيب غوارديولا نفسه أشاد بموهبته، فيما وصفه مدرب شباب بلاكبيرن بأنه “لاعب يرى أشياء لا يراها الآخرون”.

ومع ذلك، تشير الاس إلى أن أي محاولة جادة من الريال قد تتأجل في الوقت الحالي، على أن تتحول الصفقة إلى هدف مستقبلي على غرار صفقات أخرى سابقة.

