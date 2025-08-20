مانشستر يونايتد يخطط لبيع 5 لاعبين قبل نهاية الانتقالات الصيفية

يخطط مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتخلي عن خدمات 5 لاعبين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الأول من سبتمبر.

وكشفت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، أن مانشستر يونايتد منفتح على بيع أليخاندرو جارناتشو وجادون سانشو وأنتوني وتيريل مالاسيا وراسموس هويلوند، خاصة أن سانشو وجارناتشو وأنتوني وومالاسيا يتدربون بعيدا عن الفريق في كارينجتون بعد إبلاغهم النادي برغبتهم في الرحيل هذا الصيف.

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن سانشو مرتبط بالانتقال إلى الدوري الإيطالي بعد عرض من روما، لكنه أوقف المحادثات مع النادي الإيطالي، رغم توصل روما إلى اتفاق كامل مع مانشستر يونايتد ووكلاء سانشو بشأن الرسوم.

كما يعتقد أن ضم ليون بيلي، لاعب أستون فيلا المعار وصديق سانشو المقرب، قد يعزز فرص إتمام الصفقة، فيما يتنافس ميلان ونابولي على ضم هويلوند، حيث أرسل ميلان وسيطًا للتفاوض مع والد المهاجم الدنماركي.

مانشستر يونايتد يفكر في إعادة دي خيا

كشف تقرير صحفي إنجليزي، أن نادي مانشستر يونايتد أجرى مفاوضات سرية بشأن عودة الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى فيورنتينا إلى "أولد ترافورد".

تراجع مستوى حراس مرمى مانشستر يونايتد

ويبدو أن مانشستر يونايتد منفتح على فكرة التعاقد مع حارس مرمى جديد هذا الصيف، نظرًا للغموض المحيط بوضعي أندريه أونانا وألتاي بايندير في النادي.

وارتكب أونانا عددًا من الأخطاء الفادحة منذ انضمامه من إنتر ميلان عام 2023.

وترددت أنباء عن احتمال رحيل ألتاي بايندير للحصول على فرصة لعب بشكل منتظم.

وارتبط اسم مانشستر يونايتد بعدد من حراس المرمى هذا الصيف، بما في ذلك سين لامينز، حارس مرمى رويال أنتويرب البلجيكي.

دي خيا على رادار مانشستر يونايتد

ومع ذلك، ترددت أنباء حول إمكانية إعادة دي خيا إلى أولد ترافورد، قبل غلق سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أجرى مانشستر يونايتد تحقيقات سرية حول عودة مفاجئة لدي خيا، حارس مرمى فيورنتينا.

ويدرس مانشستر يونايتد شروط هذه الصفقة بعد أن ترك دي خيا "انطباعًا جيدًا" لدى عودته الأخيرة إلى أولد ترافورد للمشاركة في مباراة فيورنتينا الودية ضد الشياطين الحمر قبل انطلاق الموسم.

ويرتبط دي خيا بعقد مع الفيولا حتى صيف 2028 على الأقل، ولكنه أُبلغ مانشستر يونايتد بوجود شرط جزائي "قليل نسبيًا" في عقده.

