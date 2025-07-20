الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرار نجم كريستال بالاس يمنح ليفربول حسم الصفقة صيف 2026

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن آدم وارتون نجم وسط كريستال بالاس، اتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبله رغم الاهتمام المكثف من كبار أوروبا، وفي مقدمتهم ليفربول.

وارتبط وارتون مؤخرا بالانتقال إلى توتنهام وعملاقي أوروبا بايرن ميونخ وريال مدريد، إلا أن اللاعب يرى أن الوقت لم يحن بعد لمغادرة النسور، مما يجعل الريدز مرشحين بقوة لحسم الصفقة في صيف 2026 بدلا من السوق الحالي.


ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن ليفربول مهتم باللاعب منذ أشهر، لكنه يفضل أيضا الانتظار بعد التغييرات الكبيرة التي أجراها في تشكيلته هذا الصيف.

أما بالاس فيرفض التفريط في وارتون حاليا، خاصة في ظل مخاوفه من رحيل الثنائي مارك جويهي وإيبيريتشي إيزي قبل غلق سوق الانتقالات في سبتمبر.

ومن المتوقع أن يطالب كريستال بالاس برسوم ضخمة للتخلي عن وارتون، خاصة أنه لا يزال مرتبطا بعقد يمتد لأكثر من أربع سنوات، وسيحصل ناديه السابق بلاكبيرن روفرز على 15% من أي ربح يحققه بالاس فوق الـ18 مليون جنيه إسترليني التي دفعها لضمه قبل 15 شهرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آدم وارتون كريستال بالاس ليفربول بايرن ميونخ ريال مدريد توتنهام

مواد متعلقة

وست هام يسعى لحسم صفقة نجم ليفربول

تحرك جديد من كريستال بالاس بعد استبعاده من الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

الطماطم والبصل يواصلان الارتفاع، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أخبار مصر: حالة الطقس، حقيقة محاولة هدير عبد الرازق الانتحار، موعد صرف مرتبات يوليو، وفاة معلم أثناء توجهه لتشييع جثمان والدته

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الأحد 20 يوليو 2025

طارق السعيد: مفيش لاعب في مصر يستحق ياخد 5 أو 6 مليون

أرقام صادمة لأجمل لاعبة في العالم بكأس أمم أوروبا

ارتفاع الصديقة والجولك والزبدية، أسعار المانجو اليوم الأحد 20 يوليو 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

ارتفاع الصديقة والجولك والزبدية، أسعار المانجو اليوم الأحد 20 يوليو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والتفاح البلدي في سوق العبور

قانون العمل الجديد يجيز استقطاع جزء من أجر العامل بشروط

أسعار هواتف المحمول الأقل من 5 آلاف جنيه في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

في ذكرى وفاته.. 11 معلومة عن اللواء عمر سليمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية