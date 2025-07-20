قرار نجم كريستال بالاس يمنح ليفربول حسم الصفقة صيف 2026

كشفت تقارير صحفية أن آدم وارتون نجم وسط كريستال بالاس، اتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبله رغم الاهتمام المكثف من كبار أوروبا، وفي مقدمتهم ليفربول.

وارتبط وارتون مؤخرا بالانتقال إلى توتنهام وعملاقي أوروبا بايرن ميونخ وريال مدريد، إلا أن اللاعب يرى أن الوقت لم يحن بعد لمغادرة النسور، مما يجعل الريدز مرشحين بقوة لحسم الصفقة في صيف 2026 بدلا من السوق الحالي.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن ليفربول مهتم باللاعب منذ أشهر، لكنه يفضل أيضا الانتظار بعد التغييرات الكبيرة التي أجراها في تشكيلته هذا الصيف.

أما بالاس فيرفض التفريط في وارتون حاليا، خاصة في ظل مخاوفه من رحيل الثنائي مارك جويهي وإيبيريتشي إيزي قبل غلق سوق الانتقالات في سبتمبر.

ومن المتوقع أن يطالب كريستال بالاس برسوم ضخمة للتخلي عن وارتون، خاصة أنه لا يزال مرتبطا بعقد يمتد لأكثر من أربع سنوات، وسيحصل ناديه السابق بلاكبيرن روفرز على 15% من أي ربح يحققه بالاس فوق الـ18 مليون جنيه إسترليني التي دفعها لضمه قبل 15 شهرا.

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