نجم ريال مدريد السابق على رادار اتحاد جدة بطلب من بنزيما

كاسيميرو
كاسيميرو

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق اتحاد جدة، أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع البرازيلي كارلوس كاسيميرو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجاري.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كاسيميرو اصبح  ضمن دائرة اهتمامات الاتحاد، في ظل سعي النادي في ضم لاعب وسط يمتلك خبرة كبيرة. 

علاقة قوية بين الثنائي

ويرتبط بنزيما بعلاقة وثيقة مع كاسيميرو منذ فترة لعبهما معا في ريال مدريد الإسباني بين عامي 2013 و2022، حيث خاض الثنائي 265 مباراة مشتركة، وأسهما في تسجيل 7 أهداف. 

بيان اتحاد جدة بانتقال لاعبه إلى الدوري البلجيكي 

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الخميس الماضي، عن إعارة لاعبه مروان الصحفي إلى نادي رويال أنتويرب البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" بيانًا أعلن فيه موافقته على إعارة مروان الصحفي إلى الفريق البلجيكي لمدة موسم.

وقال النادي في بيانه إن الإعارة تأتي "ضمن البرامج والخطط الموضوعة لتطوير المواهب الشابة وصقلها للتطور، بما ينعكس إيجابًا على مستواها ويخدم أهداف النادي والرياضة السعودية المستقبلية".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن خضوع الصحفي للكشف الطبي في أنتويرب، اليوم الخميس، تمهيدًا للانتقال إليه، بعدما فضله على العرض المُقدم من نادي بلاكبرن روفرز الإنجليزي.

