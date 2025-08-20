الأربعاء 20 أغسطس 2025
جوارديولا يتلقى صدمة من إدارة مانشستر سيتي بشأن رودريجو

برشلونة، صدمة قوية تلقاها الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد رفض مسئولي النادي تحقيق رغبته القوية في ضم رودريجو لاعب ريال مدريد الاسباني

 

سوريانو يوقف صفقة رودريجو

كشف الصحفي ساشا تافوليري أن حلم بيب جوارديولا بضم رودريجو من ريال مدريد تلقى ضربة قوية من داخل بيته، فبينما كان السيتي مستعدًا لتقديم عرض يقارب 100 مليون يورو، ارتبط بشكل مباشر بانتقال سافينيو إلى توتنهام، تدخل فيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة السيتي ليوقف المسار.

مغامرة مالية غير مناسبة

ورفض سوريانو، وعلى خلاف رغبة جوارديولا الواضحة، رفض الدخول في مغامرة مالية اعتبرها غير مناسبة في الوقت الحالي، ليُعطل بالتالي خطتين في وقت واحد، صفقة رودريجو وصفقة سافينيو.

ومن جهة ريال مدريد، أكدت مصادر قريبة من النادي أن رودريغو لم يطلب الرحيل بشكل مباشر، لكن الإدارة تظل منفتحة على بيعه إذا وصل العرض المناسب.

