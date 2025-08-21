الخميس 21 أغسطس 2025
مبابي يتسبب في تجميد مفاوضات ريال مدريد لتجديد عقد فينيسيوس، ما القصة؟

مبابى
مبابى

كشفت تقارير صحفية أن مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، والتي كان يُعتقد أنها حُسمت في مايو الماضي، توقفت بشكل مفاجئ بطلب من وكلاء اللاعب.

ووفقا لشبكتي ESPN وTNT Sports، فإن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور طلب بالحصول على راتب سنوي ثابت قدره 20 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى كحوافز ومكافآت، ليكون على قدم المساواة مع زميله الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعتبره فينيسيوس النموذج الأعلى بالنسبة له. 


في المقابل، أبدى نادي ريال مدريد استعداده للوصول إلى سقف 20 مليون يورو، لكنه رفض إضافة المكافآت، وهو ما لم يقبل به اللاعب ومحيطه.

فينيسيوس الذي يتقاضى حاليًا 17 مليون يورو سنويًا، يرى أن العرض الجديد غير مُرض ولا يتناسب مع قيمته داخل الفريق، لذلك يفضل تأجيل القرار إلى نهاية الموسم الحالي.

ومع بقاء عقده ممتدًا حتى صيف 2027، يخشى ريال مدريد الوصول إلى وضعية قد تسمح للاعب بالمغادرة مجانًا، الأمر الذي قد يدفع الإدارة للتفكير في بيعه صيف 2026 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب.

وفي الوقت الذي تتابع فيه أندية الدوري السعودي موقف فينيسيوس عن كثب، تشير التقارير إلى أن الاهتمام السعودي باللاعب قد خفت حدته مؤخرًا، رغم أن مستقبله لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات.

