ريال مدريد يتكبد 15 مليون يورو بسبب جيران سانتياجو برنابيو

سانتياجو بيرنابيو
سانتياجو بيرنابيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تقدّم عدد من سكان المناطق المحيطة بملعب نادي ريال مدريد سانتياجو برنابيو، بشكاوى رسمية نتيجة الإزعاج الكبير الناجم عن الفعاليات والأحداث المقامة في الملعب.

ريال مدريد يتكبد 15 مليون يورو 

وأوضحت صحيفة كوبي الإسبانية أن بناءً على ذلك، قررت إدارة ريال مدريد رصد مبلغ يصل إلى 15 مليون يورو لتنفيذ إجراءات خاصة تهدف إلى خفض مستوى الضوضاء.

 

وتابعت أن تلك الإجراءات تضمن استمرارية استضافة المباريات والأنشطة المتنوعة دون الإضرار براحة السكان المجاورين خاصة في ظل الدخل المادي للنادي من تلك الفعاليات.

