الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يجبر كريستال بالاس على تجهيز بديل فرنسي لـ جويهي

كريستال بالاس، فيتو
كريستال بالاس، فيتو

استقر نادي كريستال بالاس، على ضم المدافع الفرنسي الشاب جيريمي جاكيه، نجم نادي رين، كبديل محتمل لمدافعه مارك جويهي، في حال إتمام انتقاله إلى ليفربول خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية 2025.

ليفربول يسعى لضم مارك جويهي 

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، بدأ ليفربول مفاوضاته مع كريستال بالاس الأسبوع الماضي لضم جويهي، حيث يسعى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لتعزيز خط دفاعه بعد التعاقد مع جيوفاني ليوني من بارما مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

ورغم إنفاق ليفربول أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني على صفقات جديدة هذا الصيف، ساعد بيع الشاب بن دوك إلى بورنموث مقابل 25 مليون جنيه في استرداد جزء من الأموال، مما يمنح النادي القدرة المالية لإتمام صفقة جويهي.

وتعثرت المفاوضات بين الطرفين بسبب الفجوة في التقييم المالي، حيث يتمسك بالاس بمبلغ 45 مليون جنيه إسترليني، بينما يرفض ليفربول دفع أكثر من 35 مليونًا، ومع ذلك، يبقى جويهي هدفًا رئيسيًا للريدز.

كريستال بالاس يحدد بديل مارك جويهي 

في المقابل، بدأ كريستال بالاس الاستعداد لاحتمال رحيل قائده، حيث أفادت صحيفة "إندبندنت" أن جيريمي جاكيه، 20 عامًا، يعد الخيار الأبرز كبديل.

ويحظى المدافع الشاب بتقدير كبير في فرنسا بعد تألقه مع كليرمون خلال إعارته، واختياره ضمن التشكيلة المثالية لبطولة أوروبا تحت 19 عامًا الصيف الماضي.

ورغم اهتمام آرسنال بضمه في وقت سابق، فضّل جاكيه تجديد عقده مع رين حتى يونيو 2029، مما يشير إلى عدم استعداده للانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مارك جويهي جويهي كريستال بالاس ليفربول نادي رين

مواد متعلقة

الإيطالي كييزا يبلغ ليفربول بموقفه من الرحيل

نوس: محمد صلاح أهم لاعب في ليفربول وتمديد عقده كان قرارا صائبا

مساعد مدرب ليفربول: محمد صلاح مثل ميسي في برشلونة وقادر على كسر الأرقام القياسية

بمبلغ خيالي، ليفربول يحدد سعر بيع إبراهيما كوناتي

الأكثر قراءة

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

نادي الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض أكتوبر

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads