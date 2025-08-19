ليفربول يجبر كريستال بالاس على تجهيز بديل فرنسي لـ جويهي

استقر نادي كريستال بالاس، على ضم المدافع الفرنسي الشاب جيريمي جاكيه، نجم نادي رين، كبديل محتمل لمدافعه مارك جويهي، في حال إتمام انتقاله إلى ليفربول خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية 2025.

ليفربول يسعى لضم مارك جويهي

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، بدأ ليفربول مفاوضاته مع كريستال بالاس الأسبوع الماضي لضم جويهي، حيث يسعى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لتعزيز خط دفاعه بعد التعاقد مع جيوفاني ليوني من بارما مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

ورغم إنفاق ليفربول أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني على صفقات جديدة هذا الصيف، ساعد بيع الشاب بن دوك إلى بورنموث مقابل 25 مليون جنيه في استرداد جزء من الأموال، مما يمنح النادي القدرة المالية لإتمام صفقة جويهي.

وتعثرت المفاوضات بين الطرفين بسبب الفجوة في التقييم المالي، حيث يتمسك بالاس بمبلغ 45 مليون جنيه إسترليني، بينما يرفض ليفربول دفع أكثر من 35 مليونًا، ومع ذلك، يبقى جويهي هدفًا رئيسيًا للريدز.

كريستال بالاس يحدد بديل مارك جويهي

في المقابل، بدأ كريستال بالاس الاستعداد لاحتمال رحيل قائده، حيث أفادت صحيفة "إندبندنت" أن جيريمي جاكيه، 20 عامًا، يعد الخيار الأبرز كبديل.

ويحظى المدافع الشاب بتقدير كبير في فرنسا بعد تألقه مع كليرمون خلال إعارته، واختياره ضمن التشكيلة المثالية لبطولة أوروبا تحت 19 عامًا الصيف الماضي.

ورغم اهتمام آرسنال بضمه في وقت سابق، فضّل جاكيه تجديد عقده مع رين حتى يونيو 2029، مما يشير إلى عدم استعداده للانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

