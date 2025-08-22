الجمعة 22 أغسطس 2025
رياضة

لا راحة في الزمالك استعدادًا لمواجهة فاركو

الزمالك
الزمالك

قرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواصلة التدريبات اليوم الجمعة، بصورة طبيعية استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيريرا يرفض منح لاعبي الزمالك راحة 

ورفض الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة اليوم بعد الفوز على مودرن سبورت في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مران الزمالك اليوم 

ويخوض الفريق تدريبه في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية، استعدادًا للقاء فاركو المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

الزمالك يفوز على مودرن سبورت في الدوري الممتاز 

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

