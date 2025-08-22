أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت في الدوري الممتاز

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه يستحق الفوز في مباراته أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدفاً مبكرًا، وكانت لدينا فرص أخرى، وبعد 20 دقيقة هدأ الفريق نسبيًّا".



وواصل المدير الفني:" بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد وسجلنا الهدف الثاني، وكانت لدينا فرصة لقتل المباراة ولكن المنافس سجل هدف مفاجئ، وسنحت للزمالك فرصة لتسجيل هدف ثالث لكن لم نستغلها كما أن المنافس لم تكن له فرص محققة".

وأوضح يانيك فيريرا أن مباراة مودرن سبورت هي الأفضل للزمالك في الثلاث مباريات التي خاضها الفريق في مسابقة الدوري، كما أن عقلية اللاعبين في المباراة ممتازة، ونحتاج إلى التطوير في المستقبل في مثل هذه المباريات بتسجيل الهدف الثالث لقتل المباراة".

وأشار المدير الفني إلى أن الجهاز الفني كان يدرس الدفع بأحمد فتوح بدلًا من ناصر ماهر وتمت المفاضلة بينه وبين صلاح مصدق، وتم اختيار مصدق لأن مودرن سبورت يعتمد على الكرات الثابتة والعرضيات".



وقال يانيك فيريرا: "أحمد حمدي لم يحضر مع الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريبات الأخيرة مع الزمالك وسنقيم حجم إصابته لمعرفة مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات".

وتابع المدير الفني:" الزمالك لعب أول 20 دقيقة بشكل جيد جداً، وفي المباريات السابقة كنا نبدأ بشكل سيئ ونظهر بعد 20 دقيقة، ولكن في المباراة بدأنا بشكل جيد وبعدها تراجع الأداء نسبياً، والجهاز الفني سيشاهد تسجيل المباراة وسيعمل على علاج السلبيات".

وأضاف يانيك فيريرا قائلاً: "قمنا باستبدال خوان ألفينا بعدما شعرنا بإجهاد اللاعب، كما أن محمد شحاتة كان لديه آلام في العضلة الضامة وبالتالي تم استبداله، كما أن عدي الدباغ بذل مجهودًا كبيرًا في المباراة ودفعنا بناصر منسي، في حين أن شيكو بانزا لم يكن له تأثير هجومي واضح بعد الهدف ودفعنا بآدم كايد للاستفادة من سرعاته خلف الظهير الأيمن لفريق مودرن سبورت".

وتابع المدير الفني قائلاً:" آدم كايد يجيد اللعب في مركزي الجناح ومركز 10، والجهاز الفني احتاج لخدمات اللاعب في مركز الجناح في ظل وجود ناصر ماهر".

وفيما يخص عدم تسجيل المهاجمين لأهداف في الثلاث مباريات قال يانيك فيريرا:" هناك تدريبات خاصة للمهاجمين في المران وعندما يتحسن أداء أداء الفريق بشكل عام سيسجل المهاجمون في المباريات المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وإنتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك عن طريق خوان ألفينا في الدقيقة 12، ثم عزز شيكو بانزا تقدم الأبيض بهدف ثاني في الدقيقة 48، قبل أن يضيف محمود الونش هدف تضييق الفارق لصالح مودرن سبورت بالخطأ في مرماه.

ملخص الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى محاولات وهجومًا مبكرًا من الزمالك لاختراق دفاعات مودرن سبورت.

وتشهد الدقيقة 12 بالفعل أول أهداف الزمالك عن طريق البرازيلي خوان ألفينا، بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد إلى ألفينا الذي راوغ المدافع وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وانتفض فريق مودرن بعد الهدف وتخلى عن حذره الدفاعي، وبدأ يبادل الزمالك الهجمات بحثًا عن هدف التعادل، وفي الدقيقة 21 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت من ركلة حرة على رأس محمود رزق الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

ملخص الشوط الثاني

ينطلق الشوط الثاني بهجوم من الزمالك يسفر عن هدف ثاني مبكر في الدقيقة 48 عن طريق الوافد الجديد شيكو بانزا، بعد تمريرة من خوان ألفينا إلى شيكو بانزا الذي سدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء ليتصدى لها محمد أبو جبل قبل أن تسقط من يده وتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة 59 بطاقة صفراء ضد محمود الونش للخشونة

وشهدت الدقيقة 58 هدفًا لصالح مودرن سبورت عن طريق محمود الونش بالخطأ في مرماه، الهدف جاء كرة عرضية من ركلة حرة لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي حاول محمود الونش تشتيت الكرة لكنها غالطت حارس المرمى وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 81 كرة عرضية أرضية لصالح الزمالك عن طريق عمر جابر ليسدد ناصر منسي كرة من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

احتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الزمالك ضد مودرن سبورت، فيتو

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.- محمود بنتايج - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر - محمد شحاتة - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - شيكو بانزا - عدي الدباغ - خوان ألفينا بيزيرا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

ألفينا يسجل هدف التقدم للزمالك، فيتو

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني متساويا مع المصري المتصدر بفارق الأهداف

في المقابل، تجمد رصيد مودرن عند 4 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز

حكم مباراة الزمالك ومودرن

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم مصطفى الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك.

