رياضة

زد وسموحة يتعادلان 1-1 في الدوري الممتاز

سموحة، فيتو

تعادل فريق سموحة مع نظيره زد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

 

أهداف الشوط الأول بين سموحة وزد 

سجل صامويل أمادي هدف سموحة في الدقيقة 10، فيما سجل هدف زد مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 28.

تشكيل زد أمام سموحة 

تشكيل زد أمام سموحة كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: علي جمال - محمد ربيعة - أحمد كاستيلو - أحمد طارق.

في خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد الصغيري - أحمد عادل ميسي.

في خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - أحمد عاطف.

تشكيل سموحة ضد زد 

فيما جاء تشكيل سموحة ضد زد كالتالي:

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏CENTER ออยิว تشکیل المبتاراة سموحة موحةxناديز نادي زد 1 الهاني سليمان 2 هشام حافظ 3 أحمد عوض 4 محمد دبش 11 شریف رضا 35 أحمد فوزي 8 سمير فكري 15 سامادو 10 خالد الغندور 23 صامويل أمادي 20 بابي بادچي SHBUH ZEDFC حسين تيمور عمرو السيسي حسام أشرف محمد سعید مكرونة عماد فتحي محمد رجب الحبيب احمد حسن عبده يحيى محمد كونيه ليه E WAVE WA #BLUE #BLUEWAVE دوری NiLe f SC SMOUHA‏'‏‏

زد يتعادل سلبيا مع سيراميكا في الدوري الممتاز (صور)

غزل المحلة يتعادل سلبيا أمام سموحة في الدوري الممتاز

مباراة سموحة ضد زد إف سي 

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر في ترتيب دوري nile قبل مباريات الجولة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فريق زد المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

