زد وسموحة يتعادلان 1-1 في الدوري الممتاز

تعادل فريق سموحة مع نظيره زد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

أهداف الشوط الأول بين سموحة وزد

سجل صامويل أمادي هدف سموحة في الدقيقة 10، فيما سجل هدف زد مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 28.

تشكيل زد أمام سموحة

تشكيل زد أمام سموحة كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: علي جمال - محمد ربيعة - أحمد كاستيلو - أحمد طارق.

في خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد الصغيري - أحمد عادل ميسي.

في خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - أحمد عاطف.

تشكيل سموحة ضد زد

فيما جاء تشكيل سموحة ضد زد كالتالي:

مباراة سموحة ضد زد إف سي

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر في ترتيب دوري nile قبل مباريات الجولة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فريق زد المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

