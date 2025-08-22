الجمعة 22 أغسطس 2025
رياضة

أحمد حمدي يخضع لفحوصات طبية بالزمالك لتحديد موقفه من مباراة فاركو

أحمد حمدي
أحمد حمدي

يخضع أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحوصات طبية اليوم الجمعة لتحديد حجم إصابته وموقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمواجهة فاركو.

وكان الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد أعلن عن إصابة أحمد حمدي لاعب الوسط بشد في العضلة الأمامية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو 

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

وقرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواصلة التدريبات اليوم الجمعة، بصورة طبيعية استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيريرا يرفض منح لاعبي الزمالك راحة 

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم بعد الفوز على مودرن سبورت في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مران الزمالك اليوم 

ويخوض الفريق تدريبه في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية استعدادًا للقاء فاركو المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز. 

الزمالك يفوز على مودرن سبورت في الدوري الممتاز 

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

