آدم كايد: سعيد بالفوز على مودرن سبورت ودعم جماهير الزمالك

أعرب الفلسطيني آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على مودرن سبورت في مباراة اليوم التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

آدم كايد

وأكد اللاعب في تصريحات عقب اللقاء أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق في ظل قوة الفريق المنافس.

وأضاف آدم كايد قائلًا: “الحمد لله على الفوز، المباراة كانت صعبة والمنافس قوي جدًّا، وتمكنا من التسجيل مبكرًا عن طريق خوان ألفينا، وهو ما ساعدنا في بداية اللقاء".

وواصل اللاعب: "قبل بداية الشوط الثاني تحدث معنا المدير الفني وأكد على ضرورة بذل مجهود أكبر من أجل حسم النتيجة".

وأشاد كايد بالدعم الكبير الذي يجده من جماهير الزمالك داخل وخارج الملعب، قائلًا: “الحقيقة لم أتوقع هذا الحب والدعم من الجماهير، وأشعر بسعادة كبيرة بما يفعلونه من أجلي”.

وتحدث عن تواجد زميله عدي الدباغ داخل الفريق الأبيض قائلًا: "وجود الدباغ يمثل إضافة كبيرة للزمالك، ووجوده معنا أمر رائع".

واختتم آدم كايد تصريحاته قائلًا: "سعيد باللعب في أكثر من مركز مع الزمالك، وبدأت التعود على أجواء الكرة المصرية تدريجيًا، وأتمنى أن أنجح في إسعاد جماهير القلعة البيضاء".

الزمالك يفوز على مودرن سبورت

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الزمالك عن طريق خوان ألفينا في الدقيقة 12، ثم عزز شيكو بانزا تقدم الأبيض بهدف ثاني في الدقيقة 48، قبل أن يضيف محمود الونش هدف تضييق الفارق لصالح مودرن سبورت بالخطأ في مرماه.

ملخص الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى محاولات وهجوم مبكر من الزمالك لاختراق دفاعات مودرن سبورت.

وشهدت الدقيقة 12 بالفعل أول أهداف الزمالك عن طريق البرازيلي خوان ألفينا، بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد إلى ألفينا الذي راوغ المدافع وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وانتفض فريق مودرن بعد الهدف وتخلى عن حذره الدفاعي، وبدأ يبادل الزمالك الهجمات بحثًا عن هدف التعادل، وفي الدقيقة 21 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت من ركلة حرة على رأس محمود رزق الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

ملخص الشوط الثاني

وانطلق الشوط الثاني بهجوم من الزمالك يسفر عن هدف ثاني مبكر في الدقيقة 48 عن طريق الوافد الجديد شيكو بانزا، بعد تمريرة من خوان ألفينا إلى شيكو بانزا الذي سدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء ليتصدى لها محمد أبو جبل قبل أن تسقط من يده وتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة 59 بطاقة صفراء ضد محمود الونش للخشونة

وشهدت الدقيقة 58 هدفا لصالح مودرن سبورت عن طريق محمود الونش بالخطأ في مرماه، الهدف جاء كرة عرضية من ركلة حرة لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي حاول محمود الونش تشتيت الكرة لكنها غالطت حارس المرمى وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 81 كرة عرضية أرضية لصالح الزمالك عن طريق عمر جابر ليسدد ناصر منسي كرة من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

احتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الزمالك ضد مودرن سبورت، فيتو

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.- محمود بنتايج - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر - محمد شحاتة - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - شيكو بانزا - عدي الدباغ - خوان ألفينا بيزيرا

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

ألفينا يسجل هدف التقدم للزمالك، فيتو

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني متساويا مع المصري المتصدر بفارق الأهداف

في المقابل، تجمد رصيد مودرن عند 4 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز

حكم مباراة الزمالك ومودرن

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم مصطفى الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك.

