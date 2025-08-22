الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و145 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط (120100) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة وارتكاب المواقف العشوائية والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفة شروط التراخيص. 

ضبط المتهمين في فيديو اقتحام منزل والاعتداء على أسرة بالمحلة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها في الشرابية

كما أسفرت الجهود عن فحص (2361) سائقًا على الطرق تبين من بينهم إيجابية (145) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

 

 وفي إطار الحملات المكثفة على الطريق الدائري الإقليمي، نجحت الإدارة العامة للمرور خلال الـ 24 ساعة الماضية في ضبط (1029) مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب مخالف وشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات، إضافة إلى فحص (185) سائقًا تبين إيجابية (17) حالة منهم لتعاطي المواد المخدرة، وضبط (18) محكومًا عليهم بإجمالي (27) حكمًا قضائيًا، فضلًا عن التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

 

 وأكدت وزارة الداخلية استمرار تكثيف الحملات على مختلف الطرق والمحاور لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تجاوز السرعة المقررة تعاطي المواد المخدرة تعاطى مخدرات تحقيق الانضباط المواقف العشوائيه المرورية المواد المخدرة

مواد متعلقة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها في الشرابية

تحرير 1497 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالتجمع الأول

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "الفيزا" من المواطنين بطنطا

بعد تبادل إطلاق النار، الداخلية تقضي على أخطر بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بأسوان

بينهم 6 أجنبيات، سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالنزهة

اتصوروا في حالة عدم اتزان، القبض على 5 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات بسوق العبور

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية، منها اجتياز الامتحانات والسن

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

الضرائب: لا خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن القيمة المضافة

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads