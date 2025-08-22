ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و145 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط (120100) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة وارتكاب المواقف العشوائية والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفة شروط التراخيص.

كما أسفرت الجهود عن فحص (2361) سائقًا على الطرق تبين من بينهم إيجابية (145) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المكثفة على الطريق الدائري الإقليمي، نجحت الإدارة العامة للمرور خلال الـ 24 ساعة الماضية في ضبط (1029) مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب مخالف وشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات، إضافة إلى فحص (185) سائقًا تبين إيجابية (17) حالة منهم لتعاطي المواد المخدرة، وضبط (18) محكومًا عليهم بإجمالي (27) حكمًا قضائيًا، فضلًا عن التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار تكثيف الحملات على مختلف الطرق والمحاور لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

