الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط المتهمين في فيديو اقتحام منزل والاعتداء على أسرة بالمحلة

ضبط المتهمين في فيديو
ضبط المتهمين في فيديو اقتحام منزل والاعتداء على أسرة بالمحلة

 كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عدد من الأشخاص باقتحام منزل أسرتها بمحافظة الغربية، والتعدي عليهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وتحطيم محتويات المنزل.

تفاصيل الواقعة

 وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول المحلة بالغربية من السيدة (القائمة على النشر) ووالدها – الذي تبين إصابته بجرح قطعي – أفادا فيه بتضررهما من عمها وأربعة من أبنائه (لثلاثة منهم معلومات جنائية)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لقيامهم باقتحام منزل الأسرة والتعدي عليهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة والدها وإتلاف بعض محتويات المسكن، وذلك على خلفية خلافات عائلية بينهم.

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالتجمع الأول

ضبط المتهمين

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وعُثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين مستخدمين في الواقعة، والمبلغ المالي المستولى عليه خلال الاعتداء.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات العائلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقتحام منزل الاعتداء على أسرة بالمحلة وزارة الداخلية محافظة الغربية مديرية أمن الغربية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالتجمع الأول

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "الفيزا" من المواطنين بطنطا

بعد تبادل إطلاق النار، الداخلية تقضي على أخطر بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بأسوان

بينهم 6 أجنبيات، سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالنزهة

اتصوروا في حالة عدم اتزان، القبض على 5 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات بسوق العبور

ضبط 5 أشخاص اعتدوا على شاب بالإسكندرية

الداخلية تطلق مبادرة لتمكين المرأة المعيلة بالمناطق الحضارية

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

بعد صدور تعديلات قانون الرياضة، تعرف على مصير مجالس إدارات الأندية

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

3900 جنيه لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة

محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads