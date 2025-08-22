ضبط المتهمين في فيديو اقتحام منزل والاعتداء على أسرة بالمحلة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عدد من الأشخاص باقتحام منزل أسرتها بمحافظة الغربية، والتعدي عليهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وتحطيم محتويات المنزل.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول المحلة بالغربية من السيدة (القائمة على النشر) ووالدها – الذي تبين إصابته بجرح قطعي – أفادا فيه بتضررهما من عمها وأربعة من أبنائه (لثلاثة منهم معلومات جنائية)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لقيامهم باقتحام منزل الأسرة والتعدي عليهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة والدها وإتلاف بعض محتويات المسكن، وذلك على خلفية خلافات عائلية بينهم.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم، وعُثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين مستخدمين في الواقعة، والمبلغ المالي المستولى عليه خلال الاعتداء.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات العائلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.