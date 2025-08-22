ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها في الشرابية

الجمعة 22 أغسطس 2025
 نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، خاصة جرائم تصنيع وترويج الأسلحة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية – بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها، والاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 196 قطعة سلاح أبيض متنوعة الأشكال والأنواع، ومجموعة من الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

بمواجهة المتهم، أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

